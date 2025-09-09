El salario de la "vergüenza": esto es lo que cobran los nuevos policías

Publicado por EFE Ávila Creado: Actualizado:

El sindicato Jupol ha denunciado que los alumnos de la XLI Promoción del Cuero Nacional de Policía, cuya escuela se encuentra en Ávila, cobrarán por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (1.184 euros), lo que supone que la percepción neta "no alcance ni los 500 euros mensuales".

Según los datos aportados por el sindicato mayoritario en este cuerpo, que reclama la equiparación salarial, los nuevos policías alumnos de Escala Básica que se incorporarán este miércoles, percibirán "únicamente 769,91 euros al mes, lo que supone una diferencia de 414,09 euros mensuales respecto al mínimo legal".

En este sentido, aclara que a esa percepción hay que restarle los 310 euros obligatorios por manutención y lavandería en la Escuela, lo que sitúa el salario final en 459,91 euros mensuales, una cifra que Jupol considera "irrisoria".

Para este sindicato policial resulta una "auténtica vergüenza" que se mantenga esta situación, que "no solo resulta injusta" sino que también "desincentiva el acceso a la profesión policial" en un momento en el que "la seguridad pública necesita más agentes y mejores condiciones laborales".

Según el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, "el compromiso y sacrificio que implica iniciar la carrera en la Policía Nacional, no puede estar retribuido con una cantidad que, ni siquiera llega al umbral legal", algo que en su opinión es "una falta de respeto institucional que debe corregirse de inmediato".

Decreto de 1986

Por su parte, Csif denuncia que los alumnos y los policías locales en prácticas sigan regulándose por un real decreto de 1986, cuando del pasado 21 de mayo establece que el salario de los funcionarios en prácticas no puede ser inferior al SMI.

"Es incomprensible que en pleno 2025 se siga aplicando una norma obsoleta que condena a los futuros policías a cobrar menos de lo que marca la ley", señalan desde JUPOL.

Tanto Jupol, como CSIF, presentaron el pasado mayo en el Congreso de los Diputados sendos escritos para reclamar la "aplicación inmediata" de estas medidas, exigiendo al Gobierno una "respuesta urgente para garantizar condiciones económicas dignas a los futuros agentes de la Policía Nacional y de las policías locales".

En este contexto, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, exige que también se equipare al SMI el sueldo de los futuros agentes de este cuerpo en las academias de formación.

Según Jupol, la XLI Promoción de la Policía Nacional será la primera que inicie su periodo formativo tras la "histórica sentencia" del Tribunal Supremo, ganada por este sindicato policial, que "condenó al Gobierno por su inacción a la hora de regular la jubilación anticipada de los policías nacionales".

Jupol ha solicitado una reunión urgente con los responsables del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, para abordar esta situación y "poner fin a una discriminación que afecta directamente a los nuevos policías", según explica en una nota de prensa.