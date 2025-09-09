Mañueco respalda a Quiñones: "Sí, le apoyo"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha respaldado este martes al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras su gestión de los incendios forestales: "Sí, le apoyo", ha resumido.

Mañueco ha respondido con esas tres palabras, ante el pleno de las Cortes de Castilla y León, a la pregunta del exvicepresidente de la Junta y actual procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea.

Igea junto a otros portavoces de la oposición ha cuestionado que aún pueda seguir como consejero Suárez-Quiñones: "Puede besar a la novia", ha ironizado ante la sintética respuesta del presidente.