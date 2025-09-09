El PSOE vaticina que el “caos” de Buscyl “le saldrá caro a Mañueco”

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La procuradora del Grupo Parlamentario Socialista Laura Pelegrina vaticinó hoy que el “caos” de el sistema de movilidad Buscyl “le saldrá caro” al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco”, por lo que el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, le acusó de “generar confusión infundada de forma premeditada”.

Durante el debate celebrado en el primer pleno de las Cortes del periodo de sesiones tras el verano, el consejero insistió en que la gestión “puede considerarse razonablemente positiva, habida cuenta el interés de la ciudadanía” y subrayó que se anticipa un mes la implantación progresiva del proyecto, al 30 de septiembre. “Intentamos dar respuesta de la forma más razonable y positiva”, dijo.

Ante la acusación de Pelegrina de poner en marcha esta iniciativa para “tapar que la Junta no solicitara las ayudas al transporte porque se le pasó el plazo”, el consejero rechazó esta afirmación y consideró que “no se está perjudicando a las personas de Castilla y León, sino que se implanta la gratuidad y se aplica el 50 por ciento en mejores condiciones que las comunidades de las que se jacta”. “Buscyl es mucho más que una tarjeta. Responde a un modelo sostenible de movilidad, con códigos QR. Ofrecemos mejores condiciones que el Gobierno de España”, incidió

Igualmente, señaló que se han registrado más de 12.000 desplazamientos de entre los jóvenes menores de 15 años desde el 1 de julio y el transporte metropolitano “ya es cien por cien gratuito en donde está implantado”. Ante las “incidencias” que reconoció, señaló que “se están solucionando”, como la del empadronamiento de 15.000 ciudadanos con la pasarela del INE, “arreglado en 24 horas”.

El consejero defiende que las 210.600 solicitudes recibidas “evidencian la confianza de la ciudadanía”, con lo que “dos de cada tres” usuarios “ya pueden viajar de forma gratuita”. “Cuando habla de incompetencia e inhabilidad creía que se refería al Gobierno central. Los buses de Castilla y León llegan a su hora y los ciudadanos tienen certezas ¿Pueden decir lo mismo en el Gobierno?”, cuestionó.

Por su parte, Laura Pelegrina señaló que los usuarios han calificado esta gestión de “inútil y chapucera” y señaló que hay alcaldes que “han esperado al 28 de agosto para que les comunicaran que la Junta destinaría la financiación al transporte metropolitano”. “El 26 de agosto, con 18 incendios y Mañueco obligado a comparecer en las Cortes, anuncian que renuncian a la tarjeta física y solo habrá QR. Y lo que han enviado es una foto en jpg. Las máquinas no leen y los usuarios han tenido que pagar sus servicios o recibir solicitudes denegadas”, enumeró la procuradora socialista.

También afeó que “cuando los usuarios vengan de otra comunidad a Castilla y León no tendrán que abonar el billete, pero sí cuando vayan de aquí a otra”. “Este es el modelo de gestión de Mañueco. Ni tarjeta Buscyl, ni gratis, porque lo pagamos con nuestros impuestos”, sentenció Pelegrina.