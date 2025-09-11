La Junta Vecinal de Villabúrbula aprueba la moción por autonomía de la Región Leonesa

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Villabúrbula, perteneciente al término municipal de Villasabariego, en la provincia de León, aprobó en fechas recientes por unanimidad una moción que reclama la autonomía para la Región Leonesa.

La moción será trasladada al Ayuntamiento de Villasabariego, a la Diputación de León, las Cortes de Castilla y León, así como a las Cortes Generales del Estado.