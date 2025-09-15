Comienza el juicio de la trama eólica en CyL con la previsión de 84 testigos

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El juicio de la conocida como trama eólica en Castilla y León, en el que se sentarán en el banquillo quince personas entre exaltos cargos de la Junta y empresarios, se abre hoy con la previsión de comparecencia de 84 testigos y una veintena de peritos en 43 sesiones. La causa, por supuesta corrupción, se inició a raíz de un informe de la Agencia Tributaria elevado a la Fiscalía en diciembre de 2014, al observar posibles irregularidades en la concesión de autorizaciones administrativas de proyectos de parques eólicos en la comunidad. Las acusaciones contra los encausados se centran en un sistema establecido para retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, de la que se ocupaba en el momento de los hechos uno de los procesados, Rafael Delgado, según fuentes jurídicas. La forma de actuar al parecer consistía en obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en CyL elegida por la Consejería, unas compañías que adquirían participaciones a bajo coste que, una vez conseguida la autorización, revendían a los verdaderos promotores con beneficios y que podían suponer 250.000 euros por megawatio autorizado. La Fiscalía Anticorrupción reclama provisionalmente para Rafael Delgado penas que suman 36 años y 6 meses de prisión, multas que suman más de 236 millones de euros e inhabilitación para cargo público.