ICAMCyL lleva la voz de Castilla y León al diálogo de la CE sobre financiación y competitividad

El director de la Fundación ICAMCyL, llevará a la mesa Europea el próximo 18 de septiembre la realidad de Castilla y León, así como la unión de regiones europeas para articular correctamente ecosistemas de innovación en temáticas de presente y futuro como los recursos endógenos y la energía.

La Comisión Europea ha invitado a Santiago Cuesta López, director general de ICAMCyL (Fundación Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León), a participar en la mesa de alto nivel “Implementation Dialogue on EU funding and regional competitiveness”, presidida por el vicepresidente ejecutivo Raffaele Fitto. El encuentro busca adaptar la ejecución de los fondos europeos a la realidad regional y simplificar su acceso para empresas y clústeres.

El mensaje clave: “Convertir la complejidad en ejecución.”

Con esta propuesta, ICAMCyL defenderá soluciones que permitan que los fondos lleguen más rápido al tejido productivo, reduzcan la carga administrativa de las pymes y alineen la política de cohesión con las prioridades industriales europeas.

En su intervención, Cuesta presentará tres ejes de acción: enfoque (plataformas tecnológicas y demostradores a gran escala), simplicidad (opciones de costes simplificados y financiación no condicionada a costes) y sincronización (encaje con las especializaciones inteligentes S3, los fondos I3, las acciones InvestEU y STEP).

“Competitividad y cohesión son dos caras de la misma moneda” afirma Santiago Cuesta López. “Invertir en test beds, misiones S3 bien definidas y compra pública de innovación genera empleo cualificado y atrae inversión privada. Ese es el modelo que venimos a defender en Bruselas en nombre de León y de Castilla y León.”