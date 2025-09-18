Los partidos de la oposición buscan un «cambio» para el 15-M

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, insistió hoy en Burgos en que la fecha de la convocatoria de las elecciones autonómicas es competencia «exclusiva» del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en respuesta a las palabras ayer en Palencia del secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, quien aseguró que tendrían lugar el 15 de marzo del próximo año si no se adelantaban antes las elecciones generales, porque en ese caso ambas convocatorias se harían coincidir.

En la misma línea, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, insistió en que el objetivo del presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, es agotar la legislatura, «tal y como ha dicho en cualquier ámbito público en el que ha sido preguntado por este tema».

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de ser un «indolente», y aseguró en el Congreso que la Comunidad debe «atreverse a dar ese cambio necesario» en las próximas elecciones que, según se avanzó ayer, se celebrarán el próximo 15 de marzo, a no ser que se adelanten las Generales, con lo que tendrían lugar en la misma fecha. «Es la oportunidad de merecer una Castilla y León diferente, una Castilla y León que atienda la problemática de sus territorios y que reconozca los problemas estructurales que vienen haciéndose perpetuos en las nueve provincias que compone nuestra comunidad autónoma y que tienen una respuesta indolente por parte del señor Fernández Mañueco», resaltó.

El resto de partidos también se pronunciaron ante la inminente convocatoria. Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, hizo un llamamiento a la ciudadanía de Castilla y León para que «despierte y abra los ojos» porque, desde su perspectiva, la Comunidad «no merece 38 años consecutivos de gobierno del PP», mientras que el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, advirtió al presidente de la Junta que «lleva mucho tiempo despreciando a Vox» y señaló que, «al final, todo cuenta» ante posibles pactos postelectorales.