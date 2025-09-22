El Gobierno solicitará modificar el PGOU de Valladolid para poder construir el máximo de viviendas en los cuarteles de La Rubia

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana comunicó hoy que solicitará la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid para poder construir el máximo número de viviendas en los cuarteles de La Rubia, una vez firme la compra de la parcela con el Ministerio de Defensa por algo más de ocho millones de euros. Ayer durante una visita a la zona, su titular, Isabel Rodríguez, informó de que se construirían 200 pisos “100 por 100 asequibles”.

Horas después y ante las declaraciones del Ayuntamiento de Valladolid, Vivienda explicó que su anuncio de 200 viviendas se enmarca en la cifra que permite construir el planeamiento actual de Valladolid. Por ello, responde al Consistorio que si lo que deseaba era contar con un número mayor -unas 400 más-, “ha tenido más de dos años” para cambiar el PGOU, “cosa que no ha hecho”.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento vallisoletano, José Ignacio Zarandona, celebró que el Ministerio reconozca que está en sus manos construir más viviendas de las anunciadas este jueves, tras la visita de tres ministros -Isabel Rodríguez y los vallisoletanos Óscar Puente y Ana Redondo-. Por ello, tras la “tremenda decepción” de ayer, recordó que el Consistorio ya se había dirigido a este departamento para pedir que solicitara la modificación del PGOU.

“Que no pierdan el tiempo. Ellos son los propietarios”, dijo Zarandona quien valoró que el Ministerio admita en su último "comunicado en caliente" la buena disponibilidad del Ayuntamiento, que insistió es total. Por ello, deseó que el proyecto se ponga en marcha y sea una realidad lo antes que sea posible.

Finalmente, el Ministerio aseguró que confía en que la tramitación de la modificación sea “ágil” y que no haya “dilaciones innecesarias” en el proyecto, “teniendo en cuenta la buena disposición municipal” a efectuar esos cambios.