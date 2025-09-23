Detenido 25 veces, ahora por robar en coches dañados en una tormenta

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local de Valladolid han detenido a un hombre como presunto autor del robo con fuerza en varios vehículos que habían resultado dañados por la caída de ramas durante la fuerte tormenta del día anterior. El detenido, que suma 25 detenciones en lo que va de año y cuenta con cuatro arrestos en estos últimos diez días, fue puesto disposición judicial ayer, quien determinó su ingreso en prisión, según informaron fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron a las 8:20 horas, cuando la Sala del 092 recibió? el aviso de un testigo que observo? a un individuo que accedía al interior de varios vehículos dañados. Una vez en el lugar, los agentes localizaron al sospechoso saliendo apresuradamente del interior de uno de los turismos que presentaba la zona triangular de la ventanilla trasera izquierda fracturada. El individuo fue interceptado a escasos metros, portando en su mano izquierda un destornillador y un martillo rompe lunas, así como dos mochilas al hombro.

En el interior de las mochilas se hallaron diversos efectos escolares, entre ellos libros, un ordenador portátil y una calculadora. Al ser preguntado por la procedencia de los objetos, el detenido manifestó? que se los había encontrado.

Los agentes comprobaron que el vehículo del que salía presentaba el interior completamente revuelto, con claros indicios de robo. Además, en las inmediaciones se localizaron otros cinco vehículos con síntomas similares. Por ello, se procedió? a la detención del individuo, que fue trasladado a dependencias de Policía Nacional para la instrucción de las diligencias correspondientes. En la investigación llevada a cabo por el grupo especializado en este tipo de hechos delictivos se le imputan al detenido tres robos con fuerza.

Historial delictivo

Fuentes de la Policía Nacional explicaron que desde el pasado 12 de septiembre, este varón ha sido detenido en otras tres ocasiones más. Ese mismo día como presunto autor de un robo con fuerza en interior de vehículo; el 15 de septiembre agentes de la Policía Local le sorprendían en el interior de un garaje en la calle San Quintín tras recibir el aviso de un ciudadano que había visto a una persona sospechosa en el interior.

Los agentes localizaron al individuo en el asiento del copiloto de una furgoneta con la ventanilla fracturada. Una vez realizaron el cacheo de seguridad encontraron en su poder herramientas para forzar vehículos. Ante los indicios de delito, se procedió? a su detención imputándole ocho robos en interior de vehículo.

Días después, concretamente el 19 de septiembre, agentes de la Policía Nacional detenían nuevamente a este individuo que fue localizado en el interior de un vehículo estacionado en la calle Turina, el cual presentaba la ventanilla trasera derecha fracturada. El individuo no pudo justificar su presencia en el interior del coche, alegando que caminaba por la zona con otra persona y que desconocía como había acabado dentro del vehículo.

Durante la intervención, los agentes comprobaron que el interior del automóvil estaba revuelto y que el detenido portaba una mochila con una lima y una tijera curva. En esta nueva detención se le imputan otros tres robos en interior de vehículo. El varón, cuyo modus vivendi está basado única y exclusivamente en el robo en interior de vehículos, suma 25 detenciones en lo que va de año, 13 desde junio, contando con cuatro arrestos en estos últimos diez días.