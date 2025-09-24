La Junta invita al comisario europeo de Agricultura a CyL para conocer su sector agrario

Publicado por ICAL Bruselas Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, invitó hoy al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, a visitar Castilla y León con el fin de que conozca de primera mano el sector agrario de la Comunidad y cuáles serían las repercusiones de la propuesta de la PAC para el periodo posterior a 2027.

La conversación se ha producido en Bruselas, en el marco de la reunión del Consejo Europeo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, al que la consejera ha asistido por segunda vez este semestre en representación de las comunidades autónomas. González Corral subrayó que la visita del comisario permitiría evidenciar el papel del agricultor profesional, la necesidad de apoyar el relevo generacional y el valor estratégico de las infraestructuras de regadío, ámbitos que se verían condicionados por la propuesta de reforma de la PAC.

Precisamente, uno de los puntos destacados en la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca celebrada hoy ha sido el debate sobre la Estrategia Europea para la Resiliencia del Agua, presentada por la Comisión ante la sucesión de sequías, inundaciones y escasez de recursos hídricos.

En este contexto, la consejera ha mantenido que Castilla y León comparte los objetivos de reforzar la eficiencia y la sostenibilidad en el uso del agua, pero ha advertido de que la estrategia debe tener en cuenta la realidad de las regiones del sur de Europa, donde el regadío resulta esencial para garantizar las producciones, la competitividad agraria y la fijación de población en el medio rural. “Las infraestructuras de riego contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria de Europa”, remarcó.

González Corral defendió que la futura PAC y las políticas de resiliencia hídrica deben reconocer las infraestructuras de regadío como inversiones estratégicas y apostar por medidas que impulsen la modernización, la digitalización y la reutilización del agua en el sector agrario. “En Castilla y León sabemos bien la importancia del agua, por eso pedimos que Europa apoye al regadío como motor de eficiencia y de seguridad alimentaria”, afirmó.