Vox suma al PP y a parte de la oposición para el apoyo a los autónomos

Las Cortes aprobaron ayer una moción de Vox que proponía una batería de ayudas, deducciones fiscales y otras medidas de apoyo a los autónomos de Castilla y León. La iniciativa de diez puntos, enmendada por los «populares», recibió el respaldo de los dos antiguos socios de gobierno, además de UPL-Soria Ya, Por Ávila y los procuradores Francisco Igea, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, frente al rechazo de los socialistas, que había anunciado su apoyo y terminaron cambiando el sentido de su voto, y la abstención de Pablo Fernández (Unidas Podemos) y el «popular» Francisco Javier Carpio.

En la presentación de la iniciativa, el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, defendió el apoyo y defensa de los autónomos de su partido ante los «problemas serios y estructurales» que tienen por las «trabas burocráticas», la alta presión fiscal, la dificultad para encontrar financiación o para afrontar los pago de las cuotas de la Seguridad Social o para contratar a trabajadores. A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez es el «enemigo» de este colectivo.

La iniciativa recoge ayudas para los autónomos que creen empleo, facilitarles más avales a través de acuerdos de la Junta con los bancos, implantar un modelo de «burocracia cero» o la ayuda «cuota cero» para cubrir las cotizaciones de los autónomos. Además, a propuesta del PP se dirige al Gobierno para pedir rebajas en las cotizaciones para los autónomos al final de su carrera, así como para los que tengan personal a su cargo o para mejorar la prestación por cese de actividad. También exige deducciones en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) para los que inicien la actividad, por obras en los locales o para los menores de 35 años.

El procurador del Grupos Socialista Javier Campos apoyó inicialmente la moción de Vox, aunque su grupo terminó apretando el botón del «no», tras introducirse cambios en el texto a propuesta del PP dirigidos contra el Gobierno.