Carriedo exigirá al Gobierno “inversión” en la red eléctrica para aprovechar la energía de sus polígonos industriales

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, exigirá mañana al Gobierno que realice “inversión” en la red eléctrica de la Comunidad, a través de Red Eléctrica Española, para aprovechar la energía que genera Castilla y León en los polígonos industriales de su territorio.

“Queremos que la energía que generamos en Castilla y León se conecte cada vez más con la que consumimos desde el punto de vista industrial”, apuntó Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ante la reunión que mantendrá mañana con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

En ese sentido, el consejero de Economía de la Junta recordó que mientras el crecimiento del sector industrial en la Comunidad en los últimos años ha sido “muy importante”, con una diversificación “muy elevada”, Castilla y León hacía lo propio en generación de energía eléctrica, convirtiéndose en líder nacional en producción de energía renovable.

Sin embargo, ambas situaciones no iban de la mano, porque “muchas empresas que se quieren instalar en Castilla y León tienen dificultades porque no tienen garantizado el suministro eléctrico” ante la “falta de inversiones en la red de transporte y distribución” por parte del Gobierno, que las tenía “topadas”.

Por ello, y dado que, según Carriedo, existen proyectos “por valor de 15.000 millones de inversión” de empresas que “quieren invertir” en Castilla y León, pero cuyo obstáculo es “la garantía del suministro eléctrico” por esa falta en la red de transporte y distribución, pedirá mañana al secretario de Estado que “desbloqueen las inversiones del Estado en infraestructuras eléctricas”.

Una situación que el consejero de Economía y Hacienda ve factible ya que, tras el apagón general de la pasada primavera, “el Gobierno se ha dado cuenta de la necesidad de hacer estas infraestructuras” para “favorecer el suministro a los núcleos de población y al sector industrial”, de cara a que “puedan llevar a cabo” esas inversiones que Carriedo valoró en 15.000 millones de euros en Castilla y León.

“Somos solidarios con el conjunto de España, pero el sector industrial de Castilla y León tiene que tener garantizadas sus necesidades”, sentenció, antes de señalar que también pedirá al secretario de Estado de Energía “cambios normativos” que permitan “asegurar el autoconsumo energético”.