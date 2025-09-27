Airef avala las previsiones que usará la Junta para sus Presupuestos 2026

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha avalado ayer las previsiones macroeconómicas incluidas por la Junta de Castilla y León en sus trabajos preliminares para la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos para 2026, que ha anunciado que presentará en las próximas semanas. La Airef considera que el crecimiento del PIB en términos de volumen del 2,2% para el año 2026 está ajustada a las previsiones de esta misma entidad, aunque en el extremo superior del intervalo central de la estimación y se encuentra por encima del rango de estimaciones de previsiones efectuadas por otros organismos para la Comunidad.

El organismo reconoce que estas previsiones macroeconómicas para las comunidades autónomas se realizan en un contexto de «alta incertidumbre", ya que a los riesgos procedentes del entorno geopolítico, en el caso de lascomunidades autónomas, se añade otra «fuente de incertidumbre fundamental» relacionada con la falta de información esencial para la elaboración de los escenarios macroeconómicos de estas administraciones.

La Airef ha añadido que Castilla y León cumple la recomendación de remitir, con anterioridad a la publicación del proyecto de presupuestos —la Junta prevé hacerlo antes del 15 de octubre como marca el Estatuto de Autonomía-, la información sobre las previsiones macroeconómicas que lo sustentan y la correspondiente petición de aval. El informe detalla que la Junta de Castilla y León cumple el consejo de buenas prácticas.