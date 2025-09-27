Herido un hombre de 75 años tras un atropello en Ponferrada
Un hombre de 75 años ha resultado herido en un atropello en la rotonda del Templario con el cruce de Avenida de España en Ponferrada (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.
El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 9.35 horas de este sábado, 27 de septiembre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 en la Comunidad ha recibido un aviso que informaba del accidente y de que el varón estaba consciente pero se quejaba de un golpe en la rodilla.
El 1-1-2 Castilla y León ha avisado del incidente a Policía Municipal, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.
En el lugar, el equipo médico ha atendido al septuagenario y posteriormente lo ha trasladado al Hospital de Ponferrada.