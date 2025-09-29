Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Dos hombres de 32 y 50 años han resultado heridos tras un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados dos camiones en Folgoso de la Ribera (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 13.15 horas, cuando varias llamadas han avisado de un accidente de tráfico en el kilómetro 358 de la A-6, en Folgoso de la Ribera, e indicaban que había una persona herida y atrapada.

Se ha dado aviso a Guardia Civil, a Bomberos de Ponferrada y a Sacyl, que han enviado recursos al lugar, donde dos camiones, uno cargado con pienso y otro con hierros, se habían visto involucrados en un accidente.

Hasta la zona se han desplazado un helicóptero sanitario y dos ambulancias de soporte vital básico y se ha atendido a dos heridos, varones de 50 y 32 años, a quienes se ha trasladado en ambas ambulancias al Hospital de Ponferrada.