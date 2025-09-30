Primeros candidatos, últimos debates: Cinco claves de la cuenta atrás en CyL

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La designación de candidatos avanza, las estrategias se afilan y promover o evitar determinados debates (presupuestos e incendios) centra actualmente la atención de los partidos que concurrirán a las elecciones autonómicas de marzo en Castilla y León, que nuevamente votará en solitario y abrirá un ciclo de urnas en España que situará estos comicios el foco nacional. A menos de seis meses de que los ciudadanos vuelvan a votar en Castilla y León, este septiembre ha sido atípico respecto a lo que suele ser desde el punto de vista político. Las habituales vueltas tras las vacaciones e inicio de curso político han dejado paso a encendidos debates por las consecuencias de los incendios de agosto y la depuración de responsabilidades, a lo que ahora se suma la discusión presupuestaria. Este tiempo preelectoral puede estar marcado por las siguientes claves:

Candidaturas. Poco a poco los partidos van clarificando quiénes aspirarán a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Nadie en el PP duda de que Alfonso Fernández Mañueco buscará la reelección y el alcalde de Soria y líder del PSOE-CyL, Carlos Martínez, está a un paso de ser ratificado oficialmente tras ser el único candidato en las primarias. Mañueco y Martínez son los principales aspirantes a la Presidencia, mientras que las encuestas hablan de un tercer puesto para Vox, donde todo hace pensar en que será el actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán, quien sea cabeza de cartel, aunque eso no se confirmará hasta mediados de enero, cuando sean convocadas oficialmente las elecciones, según explican a EFE fuentes del partido. Los que no repetirán serán el exvicepresidente con Cs Francisco Igea y el actual portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, quien dejará las Cortes de Castilla y León tras una década; mientras que en Soria Ya y UPL está por definir oficialmente la cabeza de cartel y en Por Ávila acaban de confirmar que repetirá el procurador Pedro Pascual. La relación PP-Vox. El tablero electoral en Castilla y León ha cambiado respecto a 2022. En aquel momento, pese a las diferencias programáticas y las críticas recíprocas durante la campaña, PP y Vox sabían que estaban condenados a entenderse en un escenario postelectoral en el que los de Santiago Abascal se hicieron con 13 procuradores —31 para los populares-, lo que les abrió las puertas del Gobierno y de la Presidencia de las Cortes. Tras la experiencia de algo más de dos años de gobierno de coalición y la salida del mismo de Vox por discrepancias sobre la política de inmigración y otros temas, en julio de 2024, todo han sido duros reproches y ataques entre ambos partidos, lo que deja en el aire cómo serían capaces de reconstruir y fraguar una hipotética alianza en caso de que los números les den. «Mañueco no está en el mejor momento para conseguir el apoyo de Vox» y «en vez de recoger cable ha ido sumando...él verá lo que quiere», ha declarado el portavoz parlamentario de Vox, David Hierro. La esperanza del PSOE. Y en este escenario de vasos comunicantes, en el que los votos del espectro de la derecha y la ultraderecha se pueden distribuir de manera distinta, con un posible incremento para Vox del que hablan las encuestas, las esperanzas del PSOE radican en volver a repetir lo que ya hizo en las elecciones de 2019: ganar para jugar la carta del argumento siempre teórico de que ‘gobierne la lista más votada’.

¿Repetición electoral? Y si las dos claves anteriores se funden, en los partidos hay ya quien piensa más allá de marzo y aventura un escenario de repetición electoral, ante la dificultad para llegar a acuerdos que garanticen la gobernabilidad en Castilla y León. ¿Cómo se restañan las heridas entre PP y Vox tras romper abruptamente? ¿Cómo ‘venderían’ PP y PSOE un posible acuerdo para permitir gobernar al oponente? ¿Cómo influirían esos posibles acuerdos en la política nacional? Muchas preguntas y seis meses para descifrar.

