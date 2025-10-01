Carlos Martínez, proclamado candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta tras lograr los 936 avales

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, fue proclamado hoy candidato socialista a la Presidencia de la Junta por la Comisión de Ética y Garantías del partido, tras alcanzar los 936 avales válidos del censo de electores, formado por 9.359 militantes.

Asimismo, el secretario autonómico Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, y el presidente de la Comisión de Ética, Francisco Izquierdo, comparecieron para informar sobre la conclusión del proceso de primarias que termina con la designación de Carlos Martínez como candidato a la Junta, que además encabezará la candidatura por Soria.

En ese sentido, De la Rosa precisó que la candidatura de Carlos Martínez alcanzó el número de avales máximos permitido en las bases de las primarias -el mínimo es el seis por ciento-, si bien aportó una media del 27 por ciento de avales del censo autonómico, con porcentajes superiores al 23 provincia en todas las provincias.

Igualmente, el sectario de Organización del PSCyL aseguró que van a afrontar “con las máximas garantías” las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, que como “muy tarde” tendrán lugar el 15 de marzo. De hecho, señaló que van a “salir a por todas” y a “plantar batalla” porque están convencidos de que “pueden ganar” en las urnas al Partido Popular, aunque la fecha final dependa de la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

También, De la Rosa apuntó que el Partido Popular tiene “temor” e “inquietud” por la celebración en solitario de las elecciones autonómicas de Castilla y León. A su juicio, los ‘populares’ con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza hacen gestiones para que coincidan con Andalucía, si bien señaló que Juan Manuel Moreno Bonilla tendrá sus “propias claves”.

Finalmente, el secretario autonómico de Organización explicó que no quieren afrontarlas sin otra comunidad o las generales, ya que en su opinión quieren “evitar que se se hable de Castilla y León” y de que el foco nacional se ponga sobre la gestión de la Junta.