La Junta mantiene plazos presupuestarios pero apura para tener datos del Gobierno

La Junta de Castilla y León mantiene sus plazos para presentar y registrar en las Cortes el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, aunque apura los días sin presentar ni llevar al Parlamento el previo 'techo de gasto' porque quiere «dar la oportunidad» al Gobierno central de aportar algunas cifras de referencia, como el margen de déficit y una posible variación de las entregas a cuenta.

A menos de dos semanas de que se cumpla el plazo del 15 de octubre, establecido en el Estatuto de Autonomía como fecha límite para registrar el proyecto de Ley de Presupuestos, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha preferido no detallar cuándo va a aprobar la Junta su propuesta de 'techo de gasto' para 2026 y si esa luz verde que necesita de las Cortes va a marcar la tramitación del proyecto de ley, algo que deja al criterio del Parlamento autonómico. El consejero se ha limitado a confirmar que mantienen sus planes para registrar en las Cortes el texto antes del 15 de octubre, a la vez que ha celebrado que en la última semana las cifras macroeconómicas que maneja la Junta hayan sido avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y también su deuda por la agencia de calificación Moody's. Preguntado también por algunas novedades en el ámbito de las bonificaciones fiscales que ha anunciado Andalucía —veterinarios y gimnasios-, Carriedo ha apelado a la singularidad de cada territorio.