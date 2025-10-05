Mañueco traslada el pésame por la muerte de Fernández Vara y recuerda su "compromiso" con Extremadura

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó por su cuenta de la red social X su “más sentido cariño y pésame” a la familia, amigos y compañeros tras la muerte del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que murió hoy a los 66 años de edad como consecuencia de un cáncer de estómago.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, con quien compartí años de trabajo y diálogo. Una gran persona, siempre comprometida con su tierra”, aseguró Fernández Mañueco en la publicación.