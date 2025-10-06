Arranca el juicio contra el guardia civil acusado de ir hasta Bruselas para matar a su ex, una joven enfermera a la que apuñaló

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

El juicio por el apuñalamiento mortal de Teresa Rodríguez Llamazares, la enfermera vallisoletana de 23 años asesinada en Bruselas supuestamente por su expareja, comienza hoy en la capital belga casi tres años después de los hechos.

El juicio arrancará con la elección del jurado, a la que seguirán en distintas sesiones las declaraciones de 40 testigos, buena parte de ellos españoles y entre los que figuran los padres de la joven, que acudirán al Palacio de Justicia de Bruselas a dar su testimonio. En el proceso, el principal acusado, el también español César A.C., se enfrenta a una pena de cadena perpetúa a propuesta de la Fiscalía como supuesto autor de un delito de homicidio premeditado.

Por las características del sistema legal belga, el papel de la acusación particular es muy reducido y el peso recae sobre el Ministerio fiscal por lo que los abogados de la familia 'acompañarán' al fiscal durante todo el juicio, que está previsto que se desarrolle hasta el 15 de octubre, han explicado fuentes jurídicas.

Los hechos

El 27 de octubre de 2022, César A.C., un guardia civil en prácticas que posteriormente fue expulsado del instituto armado, supuestamente viajó casi mil kilómetros desde España hasta la casa de la víctima, en el centro de Bruselas, para intentar recuperar su relación con Teresa Rodríguez Llamazares, quien trabajaba como enfermera en el instituto especializado en oncología Jules Bordet.

Ante la negativa de ella, el supuesto autor asestó varias puñaladas a la joven hasta acabar con su vida, para acto seguido lanzarse por la ventana del apartamento de la víctima – se desconoce si con la intención de suicidarse o de escapar – lo que le produjo heridas graves por las que tuvo que ser atendido en la UCI, antes de pasar a disposición judicial y posteriormente ingresar en prisión.

César A. C. ha pasado estos tres años en al menos dos centros penitenciarios belgas, el último en la cárcel de Haren, una prisión moderna en las cercanías de Bruselas donde según fuentes jurídicas espera el comienzo del juicio.

'Endelea'

La familia de Teresa Rodríguez Llamazares se ha mostrado activa en la petición de justicia por el asesinato de la víctima, pero también para reclamar una mayor protección a todas las mujeres ante los casos de violencia de machista.

Bajo el lema 'Endelea' – una palabra suajili que significa 'avanzar' o 'continuar' –, la familia de la joven ha participado en diversas manifestaciones, como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; el 25 de noviembre, Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y en los aniversarios del asesinato de Teresa, en un ejercicio de protesta y en su memoria.

La Universidad de Valladolid (UVa) colaboró con lo allegados de Rodríguez LLamazares en la puesta en marcha de la exposición 'Endelea. La vida de Teresa' que ha recorrido varios puntos de la capital vallisoletana y que llegó el pasado 2 de septiembre al Parlamento Europeo, de la mano de la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

La muestra itinerante no sólo se reivindica la vida de la joven asesinada, desde su infancia en Mozambique y Valladolid hasta su juventud y su asesinato, sino que también contiene datos y gráficos sobre las víctimas de violencia machista en la Unión Europea.

En un breve comunicado, la familia de Teresa, que en principio ha anunciado que no va a hacer declaraciones a los periodistas hasta que termine el juicio, pretende que este proceso se convierta en “un símbolo importante contra la violencia hacia las mujeres en Europa”.