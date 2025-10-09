La dirección nacional del PP despide al gerente del partido en León y Zamora

Publicado por EFE Zamora Creado: Actualizado:

La dirección nacional del PP ha despedido al gerente del partido en las provincias de León y Zamora, José Manuel Miano, quien ejercía ese puesto de responsabilidad interna en el partido desde el año 2019, han confirmado a EFE fuentes del partido.

Miano, que había sido concejal en el Ayuntamiento de Zamora, procurador autonómico y había ocupado diversos cargos en el partido en esa provincia, accedió a la gerencia provincial del PP de Zamora en septiembre de 2019, en la etapa en la que Pablo Casado estaba al frente de la dirección nacional del partido.

Tres meses después, en diciembre de 2019, fue nombrado también gerente en la provincia de León, compatibilizando la responsabilidad de ambas gerencias del partido hasta ahora.

El PP zamorano ha subrayado que la decisión de despedirlo y apearlo de esas responsabilidades la ha adoptado la dirección nacional del partido, que es la que tiene la responsabilidad de designar a la persona que ocupe ese cargo, han afirmado las mismas fuentes.