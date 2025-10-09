Vázquez confía en el archivo de la denuncia y se va para que el PP “no lo utilice como una distracción y de forma malintencionada”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El ya exprocurador del Grupo Parlamentario Socialista José Luis Vázquez confió hoy en el archivo de la denuncia por la que el juzgado lo investigará por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), entre 2007 y 2019. En este sentido, en una rueda de prensa desarrollada esta tarde en la sede del PSOE provincial, anunció que entrega su acta de parlamentario para que el PP “no lo utilice como una distracción y de forma malintencionada”. “No quiero distraer ni un solo segundo la atención de los castellanos y los leoneses. Más bien lo contrario”, apuntó.

En declaraciones recogidas por Ical, Vázquez confió en la justicia y se mostró convencido “no solo de la absolución, porque todavía no hay ni juicio, sino de que ni siquiera se llegue a instruir tal juicio y se sobresea la causa que se abrió” a través de una denuncia interpuesta “por alguien” que, aseguró, él mismo desconoce. “Independientemente de que lo conozcamos en el futuro, es una cuestión que a mí en nada me importa y tampoco personalmente me interesa”, admitió.

“Se quiere hacer escarnio conmigo cuando ni siquiera hay juicio. Yo no estoy en este sentido ni imputado, ni he comparecido ante los tribunales, ni nada parecido. Se está investigando una causa que se abrió, una instrucción, fruto de una investigación de la Guardia Civil en 2023”, recordó Vázquez, quien aseguró tener la “conciencia tranquila” sobre lo que hizo a lo largo de los últimos 24 años, y “todas y cada una de las decisiones tomadas”, tanto él como sus compañeros en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, que “fueron siempre pensando en lo mejor para la gente”.