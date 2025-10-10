José Luis Vázquez renuncia a su acta de procurador del PSOE en las Cortes

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

José Luis Vázquez renunció ayer a su acta de procurador por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes. La decisión del hasta ahora dirigente socialista se produce tras iniciarse un expediente para apartarlo del partido. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se declaró ayer competente para investigar a Vázquez por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019. Al perder la condición de aforado, en ese caso el TSJCyL ya no sería competente y la instrucción pasaría a un juzgado.

Vázquez presentó al registro de la Cámara, pasadas las 14.21 horas, su escrito de renuncia como procurador por la provincia de Segovia, documento consultado por Ical, después de que el PSOE de Castilla y León y su ejecutiva solicitaran a la Dirección Federal la suspensión cautelar de militancia y apartarlo de forma temporal de su cargo orgánico en el partido. En paralelo, el PSOE de Carlos Martínez solicitó a Ferraz la apertura de un expediente para aclarar la situación de José Luis Vázquez, investigado por dos delitos durante su etapa de alcalde del Real Sitio de San Ildefonso. Por un lado, la dirección autonómica espera que la suspensión cautelar se resuelva en las próximas horas, mientras el otro procedimiento que incluye la posibilidad de que Vázquez ofrezca sus explicaciones podría demorarse durante días, semanas y meses.