Un menor embiste a un policía con su patinete eléctrico

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Policía Nacional detuvo de madrugada en Valladolid, en la avenida de Gijón, a un menor por un delito de atentado contra agente de la autoridad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 horas, tras recibirse en la Sala del 091 una llamada alertando de la presencia de un grupo de jóvenes que, al parecer, estaban causando daños en escaparates, puertas y mobiliario urbano.

A su llegada, los agentes observaron a dos varones desplazándose en patinetes eléctricos por la acera en dirección al centro de la ciudad. Al percatarse de la presencia policial y cuando los funcionarios se disponían a interceptarlos para esclarecer los hechos, uno de los jóvenes emprendió la huida de forma precipitada, circulando a gran velocidad por la avenida de Gijón y posteriormente por la calle Júpiter, incluso en sentido contrario a la circulación, siendo perseguido por un vehículo policial con señales acústicas y luminosas activadas.

Durante la persecución, el joven realizó maniobras evasivas, cambiando de sentido en varias ocasiones. Uno de los agentes descendió del vehículo para intentar interceptarlo a pie, sin éxito, observando cómo el individuo se dirigía en dirección a Zaratán. El otro agente logró reincorporarse a la persecución con el vehículo patrulla.

En el transcurso de la intervención, otro funcionario policial se posicionó en la calzada, realizando señales manuales y verbales de alto al conductor del patinete, quien, lejos de detenerse, aceleró la marcha y embistió al agente, impactando violentamente contra él. Pese al golpe, logró sujetar al joven por los hombros, cayendo ambos al suelo debido a la inercia.

Como consecuencia, el agente sufrió una herida incisa de consideración en la rodilla izquierda, que requirió sutura e intervención quirúrgica. Tras un forcejeo en el que el joven ofreció resistencia activa y violenta, fue finalmente inmovilizado y detenido con la colaboración del otro agente actuante.

Durante el cacheo de seguridad, se le intervino una bolsa riñonera en cuyo interior portaba un trozo de sustancia vegetal marrón, que el propio detenido identificó como hachís. Por este motivo, se procedió a su propuesta para sanción administrativa conforme a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El detenido, menor de edad, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas donde fue entregado a sus progenitores una vez se puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.