La Fiscalía se fija como prioridad actuar contra las agresiones a sanitarios

La Fiscalía de Castilla y León sitúa entre sus prioridades actuar contra las agresiones que afectan a profesionales médicos y del sistema sanitario, dijo el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, en su discurso en la apertura del Año Judicial en la Comunidad celebrado ayer en el Palacio de Justicia de Burgos. Detalló que según el Observatorio de agresiones a profesionales sanitarios, en 2024 se produjeron más de un millar de agresiones a estos profesionales en Castilla y León, de las que en el 83 % de casos las víctimas fueron mujeres. Para Mena, esta cifra es solo «la punta del iceberg", porque sigue habiendo reticencias a denunciar por miedo a futuras represalias. En su opinión, la sociedad no puede permitir que sea atacado «uno de los bienes más preciados del estado de bienestar».

El fiscal superior destacó también el incremento de actividad de la Fiscalía hasta llegar a 103.000 procedimientos penales, un 5,3 % más que en 2023. Ese porcentaje es mucho mayor en el caso de la violencia contra la mujer, donde los casos se han incrementado un 17 %, hasta llegar a 9.600 procedimientos.

"Cada año, desde hace dos décadas, la violencia sobre las mujeres crece y con esas cifras se hace más incomprensible que algún sector político y social siga anteponiendo su ideología a la cruda realidad de las cifras y de los hechos, que por sí mismos debieran acallar las falacias que se pretenden proyectar sobre esta realidad", ha afirmado Santiago Mena.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, aseguró que el Poder Judicial en Castilla y León, “a pesar de las dificultades”, seguirá actuando “con rectitud, honestidad y vocación de servicio” porque el deber es “resolver los conflictos, no alimentarlos”.

“Y lo haremos con la firme convicción de que una justicia fuerte es la base de un país más libre, igualitario y justo”, agregó durante su intervención en el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León, que presidió. Del Ser reiteró el compromiso en la protección de los más desfavorecidos y vulnerables.