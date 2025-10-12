Martínez recuerda a De la Hoz que fue «discípulo» de Tomás Villanueva

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El secretario general y candidato del PSOECyL a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, lamentó ayer que el europarlamentario del PP en la Comunidad, Raúl de la Hoz, «volviese» ayer a «arremeter» e «insultar» a su partido y a su persona, cuando fue «discípulo» del exvicepresidente de la Comunidad Tomás Villanueva, que fue «el responsable último ya fallecido de la trama eólica y de la Perla Negra, los dos casos de corrupción más importantes que tiene hoy por hoy este país puestos encima de la mesa y que afectan de forma directa al PP en Castilla y León». Martínez consideró una «irresponsabilidad» las palabras del popular (De la Hoz habló de «degeneración moral, política y personal» de los socialistas) ante estos dos casos que afectan a su formación y que «tampoco han servido para rendir cuentas ni asumir ningún tipo de responsabilidades»

El dirigente del PSOE explicó, durante la I Convención Municipal del PSOE de La Rioja, que «estamos hablando de una trama de corrupción para la que se solicitan cientos de años de cárcel para exconsejeros, exviceconsejeros del gobierno del PP, excompañeros del señor Fernández Mañueco y más de 800 millones de euros en sanciones y multas por mordidas millonarias en la concesión de parques eólicos». «Hasta en eso tenemos que intentar dar un giro, un cambio en esta Comunidad autónoma para que los 38 años de Gobierno no se conviertan precisamente en todo esto», concluyó.