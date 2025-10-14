Vitartis presenta este jueves el sexto número de «Alimentos del futuro»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Asociación de la Industria Alimentaria de CyL, Vitartis, presenta este jueves, 16 de octubre, el sexto número de su colección editorial Alimentos del futuro, cuyo principal objetivo es divulgar el alto compromiso del sector con la innovación mediante la explicación de casos prácticos y actuales. Alimentos del futuro 2025, que edita Vitartis con la colaboración de Cajamar, cuenta con un total de 152 páginas de las que más de cien se dedican a proyectos innovadores que llevan a cabo los socios. Esto supone que el 82 por ciento de los temas que ofrece la publicación corresponden a proyectos de innovación, tanto de productos como de procesos y tecnologías. El presidente de Vitartis, Santiago Miguel, destaca en la presentación de «Alimentos del futuro 2025» la importancia del compromiso innovador de la industria alimentaria para el desarrollo de CyL. «La estructura de nuestro tejido productivo es capilar, y ello favorece su histórico asentamiento en zonas aparentemente poco propicias, como es el medio rural». De hecho, añade, el 45 por ciento de las industrias alimentarias de Castilla y León se encuentran en municipios de menos de 2.000 habitantes, siendo más de 1.200 compañías con unas 19.000 personas ocupadas. Colaboran en esta edición once expertos que analizan la situación y los retos de la industria alimentaria en distintos ámbitos, desde los desafíos que suponen la innovación y la sostenibilidad hasta la taxonomía como herramienta estratégica.