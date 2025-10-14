Los presupuestos de Castilla y León suben un 7,92 por ciento y suman la cifra record de 15.715 millones de euros

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los presupuestos de Castilla y León alcanzan los 15.715 millones de euros, con una subida del 7,92 por ciento respecto a las últimas cuentas aprobadas de 2024, lo que las convierte en las más elevadas de la historia.

Según el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se trata de unas cuentas “realistas y expansivas acorde con las necesidades de Castilla y León" y están enfocadas, dijo, al crecimiento económico y la creación de empleo, a la protección de la familia y excelencia de los servicios públicos. El jefe del Ejecutivo, el objetivo de estos presupuestos es que Castilla y León se convierta "en una de las tres principales comunidades del país en políticas públicas y en indicadores económicos y sociales.

El consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, registrará mañana las cuentas en las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria.