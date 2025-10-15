Mañueco rompe el récord de la inversión en CyL con 15.715 millones de presupuesto

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentó ayer unos Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 «realistas y expansivos» que con 15.715 millones de euros, un 7,92 por ciento más que en 2024, son los «más altos de la historia» y la «primera piedra de una obra mayor», pues la «meta» marcada es que la Comunidad sea una de las tres primeras de España en sus políticas públicas e indicadores sociales y económicos. Se trata, según ha sostenido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de unas cuentas realistas y expansivas, las más altas de la historia autonómica, que hoy se llevarán a las Cortes para su tramitación y «ver el compromiso real» de cada grupo y su voluntad de sacarlos adelante, ya que el Gobierno autonómico no cuenta con apoyo suficiente para sacarlas en solitario por parte del PP, por lo que ha mirado a los grupos parlamentarios para alcanzar un posible acuerdo. En este sentido, ha retado a los grupos de la oposición a plasmar en acuerdos su «compromiso real» con los intereses generales de la Comunidad, que ve plasmados en estas cuentas, sometidas al parecer de las Cortes a pocos meses de las elecciones autonómicas, lo que condicionará los posibles acuerdos. Para conseguir estos objetivos, Mañueco ha repasado las cifras macroeconómicas que planten estas Cuentas, con una bajada del paro hasta dejar la tasa de desempleo en el 8%, frente al 8,5% con que calcula que acabará 2025, y un crecimiento económico del 2,2%, menor que el 2,8% de final del presente ejercicio. Este escenario se completa con una previsión de déficit público equivalente al 0,1 por ciento del PIB, aunque este dato podría verse modificado si el Gobierno central cambia sus previsiones y permite un mayor margen, lo que reporta a la Junta casi 83 millones de euros. Lo que no tendrán estos Presupuestos será la habitual Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, que acompañó en otros ejercicios las Cuentas, según han explicado fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda al término de la rueda de prensa de Mañueco.

Bonificaciones fiscales

Mañueco ha defendido que estas cuentas buscan priorizar la inversión en sectores productivos, con hasta 2.549 millones de euros de gastos de capital, con el 56% de estas cantidades enfocado a inversiones que buscan el crecimiento económico y la creación de empleo —1.725 millones y un incremento del 23,21 por ciento-. En concreto, 1.195 millones de euros serán invertidos por la propia Administración autonómica, el 9,5 por ciento más, mientras que otros 530 millones serán realizadas por las empresas públicas vinculadas a las Consejerías, con un incremento en este caso del 73,14 por ciento. El presidente también ha defendido la apuesta por el mantenimiento de las bonificaciones fiscales, con hasta 778 millones de euros para unos 621.000 contribuyentes previstos: «La fiscalidad más baja de la historia», ha reiterado Mañueco, quien ha remarcado que en el caso el IRPF los tramos autonómicos servirán para beneficiar a 1,4 millones de contribuyentes. Sobre la fiscalidad, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que desde que es presiente la cuantía de los beneficios fiscales se ha duplicado. Estas cuentas ratifican el techo de gasto que fue aprobado el pasado jueves por parte de la Junta y remitido a las Cortes para su debate, con 14.183 millones corresponden a gasto no financiero, el 4,1 por ciento más que el pasado año, mientras que otros 1.532,5 millones de euros llegarán de operaciones financieras.

Los gastos de personal suponen el 33,3 % de los gastos totales, 5.237 millones, de los que casi el 87,37 % se destina a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, 4.575 millones. El resto, 662 millones, corresponden a gastos de personal para el resto de consejerías, que suponen el 12,6 %.

El proyecto de Ley de Presupuestos prevé que las diez consejerías gestionarán 12.931 millones, con un aumento del 9,44 por ciento, con la Consejería de Sanidad como la más financiada con el 40,45% del total y la Consejería de Presidencia, la que menos, con el 1,58%. En cuanto a la variación respecto al anterior presupuesto, la Consejería que más crece es Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con un 21,53 por ciento de incremento respecto a las del 2024, las últimas aprobadas, en ese caso en el gobierno PP-Vox. En las cuentas del actual Ejecutivo, con el PP en solitario, también crecen por encima de ese 9,44 por ciento las cuentas de Movilidad y Transformación Digital, con un 17,92 por ciento de aumento. las de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con 11,55 por ciento de mejora y las de Educación, que crecen el 11,48 por ciento.

