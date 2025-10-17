UPL apoya las manifestaciones de hoy y mañana en Oviedo para exigir la eliminación del peaje de la AP-66

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés trasladó su apoyo a las manifestaciones que recorrerán este viernes y sábado la ciudad de Oviedo, exigir la eliminación del peaje de la AP-66, la autopista que une León con el Principado de Asturias. La primera de ellas, convocada por la Alianza por las Infraestructuras de Asturias, se celebrará hoy a las 17.30 horas, mientras que la segunda, organizada por la Plataforma Ciudadana Peaje Huerna ¡No!, será mañana a las 12 horas.

El vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller, acudirá esta tarde en representación de la formación leonesa a la manifestación, en la que participarán 25 organizaciones sociales, políticas y económicas que integran la propia plataforma y de la que forma parte el Gobierno del Principado de Asturias.

Desde UPL recordaron su postura “beligerante en todo momento” en defensa de la eliminación de este peaje, para lo que han presentando iniciativas en las Cortes de Castilla y León “de forma reiterada” desde 2016. La última de ellas llegó el pasado año y se aprobó con la unanimidad de todas las formaciones presentes, aunque posteriormente “se encontró con el rechazo de llevarlo a cabo por parte del Gobierno de España”.

En este sentido, pusieron de relieve las últimas declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, que ironizó con “el peso” que tiene esta cuestión en lo referente a las preocupaciones de los asturianos y aseguró que esperará hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad de la ampliación de la concesión. “Estamos hartos de que, sea quien sea quien gobierne, porque da lo mismo que sea el Partido Popular o el Partido Socialista, año tras año se siga aumentando el precio del peaje, cuando debería suprimirse como así demanda el Consejo Europeo”, sentenciaron los leonesistas.

De igual forma, advirtieron que la Junta de Castilla y León “tampoco parece comprometida” con la reclamación de la eliminación del peaje de la AP-66, como se le solicitó desde la formación leonesista hace un mes al demandar “al menos el mismo esfuerzo” que el Principado de Asturias para reclamar en Bruselas la supresión inmediata.

En esta línea, UPL señaló que la presentación del proyecto de presupuestos autonómicos para el próximo año, la Junta “se olvidó de bonificar la vía en la consignación de diez millones de euros que servirán para abaratar los costes de la AP-6, la AP-51, la AP-61 y la AP-71”.

Compromisos de Óscar Puente

Por otra parte, después de que el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, se reuniera ayer en Madrid con el presidente y el vicepresidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y Roberto Aller, la formación leonesista advirtió que estará “muy pendiente” y mirará “con lupa” el cumplimiento de los compromisos que adquirió, ya que no está “satisfecha con la voluntad del Ministerio para resolver los problemas que tiene León”.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones como la posibilidad de que el aeropuerto de León se convierta en una terminal de carga, la vuelta de los trenes Feve hasta el centro de la ciudad o la plataforma intermodal de Torneros- Grulleros. Sin embargo, para UPL, el resultado del encuentro “se aleja bastante” de su expectativas, a pesar de que se hayan conseguido arrancar compromisos como la presencia en el aeropuerto leonés de la directora general de AENA para valorar sus posibilidades como terminal de carga o una reunión técnica con los alcaldes afectados por la falta del tren de Feve.

Además, desde la formación leonesista consideraron que “debe existir un mayor esfuerzo por parte del Gobierno para concretar proyectos para León” y exigieron tanto a Óscar Puente como al PSOE leonés que “todo lo que ha salido del encuentro sea una realidad a corto plazo” porque “no se puede seguir esperando para conseguir que la provincia continúe consolidando un desarrollo estable que se traduzca en un impulso económico y social que redunde en la calidad de vida de todos vecinos”.