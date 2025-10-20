Semana clave: Mañueco echa cuentas

Alfonso Fernández Mañueco, durante la rueda de prensa en la que presentó el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2026 .NACHO GALLEGO / EFE

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 inician mañana una semana clave pues el martes la Mesa de las Cortes se reunirá para decidir si admite a trámite o no el proyecto de ley registrado por la Junta, para lo que espera contar con el informe jurídico de la letrada mayor, Laura Seseña. Además, ese día comienza el pleno en el que se debatirá, ya en la jornada del miércoles, el límite de gasto no financiero, conocido como «techo de gasto» que acuerda el Ejecutivo y debe aprobar el parlamento.

La duda sobre qué ocurrirá con la admisión a trámite del proyecto de presupuestos en las Cortes se despejará en principio este martes, 21 de octubre, por la mañana, pues la Mesa se reunirá a las 10.30 horas. Este órgano colegiado, que preside Carlos Pollán (Vox), cuenta con seis miembros, dos de PP, PSOE y Vox. La decisión, según fuentes parlamentarias, estará determinada por el informe de la letrada mayor que se espera esté terminado ese día por la mañana.

De esta forma las Cuentas podrían iniciar su tramitación en las Cortes, tras ser admitidas a trámite, para que se aborden en la Comisión de Economía y Hacienda, donde comparecen los consejeros para explicar los detalles de sus presupuestos, antes de que se debatan las enmiendas a la totalidad, primera prueba de fuego que deberían superar. Otra posibilidad es que se inadmitan y se devuelvan a la Junta siete días después de aprobarse el proyecto en un Consejo de Gobierno extraordinario. Todo ello, de momento, es una incógnita.

Más tarde, sobre las 16.00 horas, una vez conocido lo que ocurra en la Mesa, empezará el pleno de las Cortes, el segundo de octubre. Tras la toma de posesión del procurador socialista por Segovia Sergio Iglesias comenzarán las preguntas de control al presidente Alfonso Fernández Mañueco, que se centrarán en los Presupuestos. Los socialistas apuntan a que está «abochornando» a la Comunidad, mientras Vox cuestiona la legalidad de las cuentas, si bien UPL optará por la voluntad de negociación y Francisco Igea, del Mixto, por su contenido.

La oposición, casi al completo, ha recriminado a la Junta que registre las cuentas sin estar aprobado el límite de gasto no financiero antes y sin estar ratificado por la cámara el presupuesto de la sección 20, relativa a las Cortes y las instituciones propias de la Comunidad. Otro de los aspectos que han criticado es que no haya en esta ocasión una ley de acompañamiento sobre medidas fiscales, financieras o administrativas. En cambio, el PP sostiene que se ha cumplido con el Estatuto al presentar los presupuestos «en tiempo y forma» y critican la alianza de Vox y el PSOE para boicotear las cuentas.

No serán las únicas preguntas sobre los presupuestos, ya que habrá cinco más durante la sesión de control, a las que se unirán otras sobre el Itacyl, así como sobre el centro de salud Ávila Norte, el Hospital Río Carrión de Palencia o el Virgen del Mirón de Soria. Otro de los asuntos que se tratarán serán los focos de gripe aviar que están afectando a explotaciones, principalmente, de Valladolid, las oficinas «antiokupación» o los polígonos industriales. A continuación, será el turno de las dos interpelaciones, una de los socialistas sobre salud mental, y otra de Francisco Igea sobre asistencia sanitaria, a las que seguirán dos mociones sobre juventud y economía y competitividad.

Dudas sobre el «techo»

Otro de los puntos clave para el futuro de los presupuestos será el «techo de gasto», que sigue en el aire al no haberse desvelado el sentido del voto de los grupos y partidos de la oposición, ya que sólo Francisco Igea ha adelantado su «sí» junto al PP. Las Cortes debatirán y votarán el acuerdo de la Junta sobre el límite de gasto no financiero para 2026, que se sitúa en 14.183 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,14 por ciento.

De momento su aprobación no está garantizada pues el PP tiene 31 de los 81 procuradores de la cámara y los socialistas, Vox, UPL, Soria YA, Por Ávila, Pablo Fernández y los no adscritos no han adelantado qué harán. No obstante, el año pasado, los socialistas se abstuvieron junto a Igea y Pedro Pascual, de Por Ávila, mientras Vox, UPL-Soria y Pablo Fernández se decantaron por el «no».

Incendios, aborto, vivienda...

Igualmente, llegará a pleno la oposición o no de los grupos a la creación de la comisión de investigación sobre los incendios que habían solicitado UPL-Soria YA y el Grupo Mixto, si bien tanto el Grupo Popular como Vox han trasladado a la Mesa su negativa y, según han trasladado sus portavoces parlamentarios, la mantendrán en la sesión plenaria.

Durante la segunda jornada del pleno se presentarán también cuatro proposiciones no de ley, una de los socialistas para que las Cortes insten a la Junta a que respalde la decisión del Gobierno de blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución y se retire el protocolo antiabortista de Castilla y León, según avanzó la portavoz Patricia Gómez, así como otra de Vox que recoge una «batería» de medidas para reducir el precio de la vivienda entre un 20 y un 30 por ciento, a través de la reducción de la carga impositiva.

Además, los populare» defenderán dos iniciativas no legislativas. Por un lado, una referida a la salud mental para acercar los servicios al medio rural y extender las consultas de psicogeriatría a todas las áreas de salud, así como para expresar el rechazo al «nuevo sablazo» que pretende dar el Gobierno, según dijo el portavoz Ricardo Gavilanes, a los autónomos con la subida de las cotizaciones sociales, lo que calificó de «barbaridad».

Finalmente, las Cortes abordarán la toma en consideración de la proposición no de ley del Grupo Popular para la bonificación de las tasas veterinarias y las referidas a las licencias de caza y pesca en 2026 y 2027, que Vox respaldará, por lo que podrá iniciar su tramitación, pese a que la legislatura se acerca a su fin.