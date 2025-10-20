El rey respalda a la empresa familiar en CyL

El Rey Felipe VI ofrece un discurso durante la recepción a la colectividad española en Nueva York.CASA DE S.M. EL REY

El Instituto Empresa Familiar organiza en Burgos, este lunes y martes, el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar que reunirá a líderes empresariales, expertos, representantes institucionales y más de 600 asistentes, y que será inaugurado por el Rey Felipe VI, además de contar con una intervención del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El evento, con el patrocinio de Banco Santander, KPMG y Telefónica, se desarrollará bajo el lema 'Origen Destino' y pondrá el foco en la importancia del origen de la empresa familiar e invitará a mirar hacia el futuro y reflexionar sobre la responsabilidad de asegurar su continuidad.

El Rey Felipe VI será el encargado de inaugurar oficialmente el Congreso Nacional, en un acto en el que estará acompañado por Ignacio Rivera, presidente del Instituto de la Empresa Familiar; Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León.

La jornada del lunes contará también con la intervención de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, junto a ponencias centradas en algunos de los grandes desafíos del sector empresarial, todas ellas organizadas en las instalaciones del Palacio de Congresos Fórum Evolución.

Ponencias y mesas redondas

El congreso comenzará con una ponencia dedicada al análisis de la situación global de los mercados de la energía y al papel estratégico que desempeñan España y Turquía -país invitado este año al Congreso-, a cargo del doctor Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía.

A continuación, tendrá lugar la mesa redonda dedicada al país invitado, titulada “La Empresa Familiar en Türkiye”, que contará con la participación de Ebru Özdemir, presidenta de Limak Group; Ferit Şahenk, presidente y CEO de Doğuş Group; y Zeynep Bodur Okyay, presidenta y CEO de Kale Group.

Las siguientes ponencias estarán protagonizadas por Ignacio Juliá, CEO de Santander España, quien abordará la relación entre financiación y competitividad; y Juanjo Cano, presidente de KPMG España, que reflexionará sobre el arraigo como motor de transformación y crecimiento.

José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, analizará el valor estratégico para España de las empresas familiares; y Marc Murtra, presidente de Telefónica, el papel de Europa en el nuevo escenario global, en diálogo con José Luis Blanco, director general del IEF.

Compromiso con la sociedad

El Congreso estrena una iniciativa para reconocer la labor de organizaciones con un compromiso firme con la sociedad, y este año se ha invitado a ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Rafael Juan, CEO de Vicky Foods, y la mesa redonda “Transformando territorios: Una apuesta de futuro”, con Amancio López Seijas, presidente del Grupo Hotusa, y Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES), cerrarán el lunes.

El compromiso social seguirá siendo protagonista el martes, junto con temas como el relevo generacional y el análisis sobre el futuro de la economía, de la mano de Mercedes Sierra y Marina Fuentes, presidenta y directora general de la organización United Way España.

Bajo el título “Historias de origen, vocaciones de destino” se celebrará una mesa redonda que abordará el compromiso de las empresas familiares, con Álvaro Solans, presidente del Grupo Pikolin; Juan Moya, vicepresidente de Persán; y Víctor Leal, consejero ejecutivo de CL Grupo Industrial.

Y el Fórum Familiar del Instituto de la Empresa Familiar, la red que agrupa a la nueva generación de empresarios familiares y directivos, con Juan Carlos Álvarez, de Bodegas Vega Sicilia; María Álvarez, directora corporativa del Área de RR. HH. de EULEN; y Ana Álvarez, vicepresidenta del Grupo Armando Álvarez, y presidenta del Fórum Familiar del IEF.

Clausura Nadia Calviño

Para cerrar el Congreso Nacional se organizará la mesa redonda "El momento económico de España”, con Daniel Fuentes, director de Kreab Research; José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá; y Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket Corporate Intelligence.

Y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones Nadia Calviño clausurá la cita, justo antes de la despedida de Ignacio Rivera, presidente del Instituto de la Empresa Familia.

Además, se ha programado una actividad previa el domingo, con una recepción oficial en la Catedral, y una charla del codirector del Proyecto Atapuerca y Premio Príncipe de Asturias José María Bermúdez de Castro sobre los logros del proyecto de investigación en los yacimientos de la sierra burgalesa.