Investigan la muerte de una concejala en una explosión en casa

La teniente de alcalde de Villar del Río (Soria), Elena Blanco, ha muerto como consecuencia de la explosión y el posterior incendio registrados en su casa de dos pisos situada en una plaza del municipio. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.

Elena Blanco fue localizada con vida, pero falleció poco después pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios en la ambulancia.

En un principio no se sabía si en el interior de la vivienda había una persona, si bien posteriormente los bomberos que trabajaban en la extinción del fuego localizaban y extraían el cuerpo de una mujer, que se hallaba entre los escombros. También se escuchó un fuerte estruendo que pudo deberse al derrumbe de parte del inmueble.

Al lugar acudieron los Bomberos de Ágreda Tierras Altas Moncayo, la Guardia Civil de Soria y Emergencias.