Un informe de los letrados marca el futuro de las Cuentas

Un informe de los Letrados de las Cortes de Castilla y León será clave en que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 que registró la pasada semana la Junta, marcado por el hecho de que aún no está aprobado el denominado techo de gasto —límite de gasto no financiero-.

Fuentes de los grupos parlamentarios han explicado que ese informe será determinante a la hora de que los tres partidos que tienen representación en la Mesa de las Cortes, donde se analizará el informe de los Letrados, opten por dar tramitación al proyecto de ley o, por el contrario, la retrasen y vinculen a que el pleno de las Cortes haya dado su visto bueno al techo de gasto.

Se da la paradoja de que la reunión de la Mesa de las Cortes ha sido convocada justo el día antes de que el pleno del Parlamento autonómico debata y vote la propuesta de techo de gasto registrada por la Junta de Castilla y León, a expensas del sentido del voto por el que optarán los grupos de la oposición, especialmente lo que hagan PSOE y Vox, que son los que por sí mismos pueden permitir al PP, que votará sí pero que carece de la mayoría suficiente, sacar adelante este trámite necesario para seguir luego con el presupuesto.

El debate en la Mesa de las Cortes de mañana incluirá también una nueva votación interna sobre los presupuestos del propio Parlamento autonómico y de las instituciones propias de la Comunidad -Procurador del Común, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Consejo Económico y Social-, después de que el pasado miércoles el órgano de gobierno del Parlamento rechazara la propuesta inicial con el voto contrario del PSOE y la abstención del PP y Vox.

Este hecho provocó que el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad fuera registrado por la Junta de Castilla y León con unas partidas para la denominada sección 20 -Cortes de Castilla y León e instituciones- que no correspondían con lo planteado por la Mesa de las Cortes, sino una propuesta de la propia Junta, con un incremento presupuestario de referencia del 7 por ciento respecto al anterior presupuesto.

Esto provocó las críticas de la oposición hacia la Junta, al entender que quiebra la autonomía del Parlamento autonómico para determinar las cuentas internas de esta institución.

Las discrepancias entre PP, PSOE y Vox sobre el presupuesto de las Cortes y las instituciones propias tienen que ver con una reducción de la partida del Parlamento para contratar publicidad institucional con medios de comunicación, que respaldaban PSOE y Vox y rechazaba el PP; con el aumento de dos trabajadores en la plantilla del Consejo de Cuentas para analizar la contratación de publicidad institucional en la Comunidad, que rechaza Vox; y la negativa de Vox a que el Consejo Económico y Social mantenga una subvención a los sindicatos, según han explicado a EFE fuentes parlamentarias.