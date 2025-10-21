Las Cortes votarán mañana el techo de gasto no financiero que saldrá adelante con la abstención del PSOE

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El pleno de las Cortes de Castilla y León votará este miércoles, 22 de octubre, el techo de gasto no financiero para el año 2026, preceptivo para poder seguir adelante con la tramitación del proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el próximo año, que fue registrado por la Junta el pasado 15 de octubre.

Al igual que ocurrió el año pasado, el techo de gasto saldrá adelante con la abstención de los 28 procuradores del Grupo Socialista que argumenta ese sentido del voto en la necesidad de poder abordar las cuentas de 2026. Además, el techo de gasto no financiero cuenta con el voto favorable del Grupo Popular --31 escaños--, que sustenta a la Junta, y el anunciado por el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea.

"Aunque sea la carta a los Reyes Magos, estamos para abordar los presupuestos, no perder ni un solo minuto, por lo que contará con la abstención, a ojos cerrados, en el techo de gasto", anunció este lunes el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que aclaró no obstante que el voto de mañana "no será el mismo posicionamiento" de los socialistas para los presupuestos.

Hay que recordar que hace un año el Grupo Parlamentario Socialista permitió con su abstención que saliera adelante el techo de gasto que presentó la Junta para forzar al Ejecutivo autonómico a registrar el proyecto de presupuestos de 2025, ya que sólo había informado de un anteproyecto de ley.

El techo de gasto no financiero fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 9 de octubre y la oposición ha centrado sus críticas a que se vaya a votar cuando ya se ha registrado el proyecto de presupuestos de la Comunidad, y no antes como establecen una ley estatal y otra autonómica.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, cargó contra la "soberbia" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por haberse "adelantado" y haber registrado el proyecto de presupuestos sin el techo de gasto. "Se ha adelantado porque su soberbia es tal que se cree que puede jugar con todas las instituciones", reprochó en concreto Gómez Urbán al jefe del Ejecutivo al que acusó de haber vulnerado en esta ocasión "todos los trámites oportunos".

En el caso del Grupo Vox, su portavoz, David Hierro, descartó adelantar el sentido del voto --el año pasado fue de rechazo-- y aseguró que van a estudiarlo. "Lo veremos, lo estudiaremos y veremos lo que hacemos, siempre actuando con responsabilidad y de acuerdo a la defensa de los intereses de nuestros votantes, que es como hemos actuado siempre", añadió Hierro.

Dicho esto, hizo hincapié en que la "clave" de la situación actual y "lo alarmante y lo peligroso" es que la Junta de Castilla y León ha registrado un proyecto de presupuestos sin límite de gasto no financiero aprobado. "Es alucinante", exclamó el político de Vox que ha asegurado que no hay un antecedente conocido en el que se haya presentado y registrado un presupuesto sin tener aprobado un techo de gasto y, por lo tanto, sin saber lo que se puede gastar realmente.

Tampoco adelantó el sentido del voto el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que tachó el techo de gasto de "continuista", como el presupuesto, añadió, ya que crece por la inflación. Dicho esto, insistió en que lo importante en este momento es retirar el proyecto de presupuestos de la Comunidad hasta que se apruebe el citado límite de gasto.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, se mostró confiado en que el techo de gasto no financiero para 2026 pueda salir adelante con el argumento de que sustenta "unos presupuestos muy buenos para Castilla y León".

Votación para crear la comisión de investigación sobre los incendios

Por otro lado, el orden del día del pleno de esta semana contempla la votación para la creación de una comisión de investigación sobre los incendios del verano que pidieron los grupos Mixto y UPL-Soria ¡Ya! y a la que se volverán a oponer en este caso los grupos Popular y Vox.

"Defenderemos su utilidad, siempre hemos creído que responsabilidad política y responsabilidad penal no son la misma cosa", pidió por su parte Francisco Igea que lamentó que en España se esté empezando a asumir que sólo hay responsabilidad política cuando hay responsabilidad penal. "Es un mal asunto", advirtió.

El pleno concluirá con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular de bonificaciones fiscales de las tasas veterinarias, de las tasas de caza y pesca y de la tasa por expedición de los certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados que contará con el voto a favor de Vox, según adelantó David Hierro.

David Hierro aprovechó la ocasión para aclarar que hace quince días se opusieron a llevar este texto al anterior pleno porque no correspondía al cupo del PP, a diferencia de esta ocasión.

El orden del día contempla también el debate de cuatro PNL, una de Vox sobre vivienda, otra del PSOE para instar a la Junta a apoyar al Gobierno en la modificación para blindar en la CE la interrupción voluntaria del embarazo y dos del Grupo Popular sobre autónomos y sobre salud mental.