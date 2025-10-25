León Propone reclama a Sánchez “un compromiso real con la provincia” y medidas concretas

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La asociación León Propone, que promueve el progreso económico, demográfico, social y cultural de la España menos poblada, en especial de la Región Leonesa desde el respecto al marco constitucional, publica hoy una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de su presencia mañana en la capital para asistir a la clausura de las jornadas de trabajo que organiza el PSOE bajo el lema 'Atrévete a construir futuro en Castilla y León', en la que recuerdan sus principales propuestas.

“Confiamos, señor presidente, en que las tres visitas que ha realizado en León en el último mes sean señal de un compromiso real con esta provincia, paradigma de la España que se despuebla y desindustrializa, y que pongan de manera inmediata en marcha actuaciones concretas que ayuden a revertir esta situación”, apuntan en la misiva.

Añaden que son conscientes de que la ejecución de algunas de ellas requieren cambios normativos y consignación presupuestaria difíciles de lograr en la actual situación de fragmentación parlamentaria, pero deberían incluirse en las previsiones del Gobierno.

Otras, señalan, son “perfectamente materializables de manera casi inmediata”, por no necesitar modificaciones de leyes, requerir pequeñas inversiones o ser posible contar con dotación en unos presupuestos prorrogados.