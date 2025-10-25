Pedro Sánchez recala por quinta vez en León en menos de dos meses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participará mañana en León en un acto del partido en la que será su quinta visita a la provincia desde mediados del pasado mes de agosto, en poco más de dos meses.

Sánchez acompañará al candidato socialista a la Presidencia de la Junta en Castilla y León y líder del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, en un acto público que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

Los socialistas finalmente celebrarán en la capital de trabajo lo que han denominado «jornadas de trabajo» —inicialmente iba a ser una convención en septiembre aunque se pospuso por los incendios de agosto— bajo el lema Atrévete a construir el futuro. Los fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León.

Así, aunque la visita del presidente del Gobierno está prevista para mañana, los actos arrancarán hoy a las 11.00 horas con un acto en el que participará el el diputado y secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el candidato a la Junta, el soriano Carlos Martínez. Una cita a la que no asistirá el alcalde de León, el también socialista José Antonio Diez, quien ya anunciado que estará en Huelva pese al reproche de Cendón de que evita así enfrentarse a Sánchez, lo que alienta la crisis del partido en León.

La jornada de trabajo de hoy se organizará en base a dos mesas redondas que abordarán transformación social y administración pública y digitalización innovación y empleo y una mesa-diálogo. Las dos mesas contarán con la presencia de dos ministros, en la primera participará la titular de la cartera de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, Elma Saiz, juntos con otros cargos del partido y de los sindicatos, mientras que en la segunda tomará la palabra el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. En la mesa-diálogo participarán Carlos Martínez, el ex lehendakari del País Vasco y portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Pedro Sánchez visitó el 17 de agosto la zona leonesa afectada por los incendios en Villablino, una jornada en la que también estuvo presente en Ourense y en la que anunció que el Ejecutivo central propondría un Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática del país. Posteriormente, el presidente del Gobierno acudió el día 5 de septiembre a la base de las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte, cuyos efectivos participaron activamente en las tareas de extinción de los incendios que afectaron la Comunidad. La semana pasada, Sánchez visitó León en dos ocasiones.

La primera de ellas fue el día 14, que participó en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que tuvo lugar en la Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), ubicada en Ponferrada y dos días después clausuró el XIX Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise), la cita anual que organiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) que tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital leonesa.

Protesta por Feve

La Plataforma en defensa de Feve recibirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un acto de protesta. «El presidente del Gobierno debe saber que no puede pisar León sin generar protestas por sus incumplimientos respecto a la integración de la línea Feve en León.

El PSOE de Castilla y León y todos los cargos intermedios leoneses deben saber que la integración de Feve no será la enésima promesa incumplida, la enésima solución provisional convertida en definitiva», remarcan desde la plataforma que invita a la ciudadanía a sumarse a una movilización «que cuenta con la ventaja, por primera vez, de realizarse frente a los culpables y responsables de los 15 años de fracaso». Además, anuncian que continúan con su labor investigadora para dar la batalla administrativa y judicial después de que, recientemente ADIF, en una resolución amparada en una solicitud de información pública realizada por la Plataforma a través del Portal de Transparencia, afirmó haber cumplido con sus obligaciones.