“España aprovecha como nadie el Plan de Recuperación y los fondos Next Generation”, remarca Elma Saiz

Mesa Transformación social y administración pública: los fondos europeos como motor de modernización’ con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elena Saiz Delgado, moderada por la portavoz en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez.Campillo

“España aprovecha como nadie el Plan de Recuperación y Resiliencia y los fondos Next Generation”. Es la afirmación que hizo hoy la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y aseguró que se hace a pesar “de tener al PP poniendo piedras en el camino y diciendo todos los días que no llegan”. Así lo manifestó durante el desarrollo de la mesa de trabajo titulada ‘Transformación social y administración pública: los fondos europeos como motor de modernización’, que abrió en la capital leonesa las jornadas del PSOE que se celebran hasta mañana bajo el lema ‘Atrévete a construir futuro en Castilla y León'.

Gracias a los Fondos Next Generation, recordó, se puso en marcha un laboratorio de políticas sociales que ahora alcanzar su segunda fase y cuyos proyectos pilotos alcanzan los 175.000 beneficiarios.

La ministra defendió las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, que contrapuso a las del PP, para conseguir “un país que crece y que es ejemplo”. La inversión social, dijo, no es un gasto. “Cuando unimos inversión social con economía, transformamos nuestro país para ser más resiliente”, remarcó.