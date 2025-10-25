El PSOE de León arropa el “proyecto fresco” de Carlos Martínez para gobernar Castilla y León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Carlos Martínez recibe el respaldo de los socialistas leoneses en su presentación como candidato a la presidencia de la Junta. En un acto casi íntimo, el PSOE ha vendido su propuesta autonómica para dejar atrás la “el gobierno de recortes” del PP en la administración autonómica.

El primero en subirse al atril fue Javier Alfonso Cendón, quien ha repasado el pasado socialista de León con Zapatero y ha acusado al PP en la Junta de “los problemas de León” y récord los medios movilizados por el Gobierno en los incendios de este verano.

“Tenemos al mejor líder y el mejor proyecto. El cambio en la Junta está cerca con Carlos Martínez “, remarca Cendón.

“Carlos Martínez va a terminar con 38 de gobierno marcados por recortes y abandonos “, ha empezado la secretaria de Organización del PSOE nacional, Rebeca Torró, tras remarcar el pasado del soriano como alcalde que se basa en”en el trato de tú a tú, de la empatía y de pensar en lo grande cuidando lo pequeño “. Torró ha acusado al PP de “embarrar” con Ayuso en la pandemia, Bonilla con los cribados del cáncer de mama, Mazón con la Dana y Mañueco con los incendios y “Feijoo no pide explicaciones a ninguno”. “Su modelo es criminal porque perjudica al Estado del Bienestar “, ha dicho.

Carlos Martínez se subió al atril para alabar “la postura valiente del Gobierno en defensa de la paz en la franja de Gaza y poner pie en pared, porque el gasto en Defensa es importante, pero también lo es el destinado a cohesión social”.

El aspirante socialista a la Junta ha pedido el respaldo a su “proyecto fresco, porque lo que le pasa a Castilla y León tiene solución, sólo hace falta atreverse con el cambio “, ha apuntado.

Martínez ha apostado por “ alzar la voz en Madrid y demostrar que Castilla y León tiene futuro “.

“Queremos fijar un planteamiento claro de coordinación del territorio y de servicios y derechos de las nueve provincias y sus comarcas. No queremos provincias individuales, tenemos que ser la suma de las nueve provincias y ser una comunidad transversal “, ha remarcado para lanzar de nuevo la apuesta a Mañueco para que gobierne, tras las elecciones de marzo, “que gobierne la lista más votada si hay un pacto entre los dos grandes partidos “.

La jornada socialista continúa con una mesa redonda con la ministra Elma Saiz.