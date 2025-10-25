Buscan al agresor con machete que hirió grave a un hombre en Benavente

Publicado por EFE Zamora Creado: Actualizado:

La Guardia Civil realiza gestiones para identificar y detener al autor de una agresión con machete que causó heridas graves esta madrugada a un hombre en Benavente (Zamora).

El suceso tuvo lugar sobre las cinco de la madrugada en las inmediaciones de un pub de la calle Sancti Spiritus de Benavente y la víctima, un hombre de unos 50 años, sufrió cortes en el cuello y la espalda con un cuchillo tipo machete o un arma blanca similar, según han informado a EFE fuentes del Instituto armado y del servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El agresor, un hombre del que se han recabado datos sobre su aspecto físico e identidad, huyó del lugar tras herir con un arma blanca a la víctima, por lo que el Instituto armado lleva a cabo una investigación para intentar dar con su paradero y detenerlo.

El 1-1-2 ha aclarado que la agresión no se produjo en el interior de un conocido pub existente en esa calle del centro de Benavente, sino en el exterior.

Tras recibir una primera atención médica en el lugar del suceso, el herido fue trasladado en ambulancia al hospital Virgen de la Concha de Zamora.