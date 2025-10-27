Castilla y León no será la primera CCAA en votar tras adelantar los comicios Extremadura

Publicado por EFE Mérida Creado: Actualizado:

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado elecciones anticipadas para el domingo 21 de diciembre de 2025, por lo que Castilla y León no será la primera autonomía en votar en este nuevo ciclo electoral, ya que la idea del presidente Alfonso Fernández Mañueco es agotar la legislatura y convocarlas en la primera quincena de marzo de 2026.

Ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio y para evitar el "bloqueo" en el mejor momento económico y social que vive la región, Guardiola ha optado por esta vía del adelanto electoral.

En una comparecencia convocada de urgencia, Guardiola ha comunicado que este lunes ha firmado el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura, en la que este martes se iba a debatir las tres enmiendas a la totalidad a las cuentas presentadas por la oposición -PSOE, Vox y Unidas-.