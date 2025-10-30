Un año y 9 meses para el exprocurador del PSOE Ángel Hernández por maltrato

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El exprocurador socialista por Soria, Ángel Hernández, ha sido condenado a un año y nueves meses de prisión tras reconocer en el juicio celebrado este miércoles que amenazó a su expareja sentimental, quien es agente de la Policía Nacional, y golpeó la puerta de su domicilio en febrero de 2024.

El exprocurador del PSOE ha sido condenador por un delito de maltrato y otro de vejaciones a su expareja, así como un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones. La sentencia ha sido dictada tras alcanzar las partes un acuerdo y después de que Ángel Hernández reconociera los hechos ante el juez para, según ha dicho, «terminar con este circo mediático».

Además, tendrá que pagar 3.727 euros a su expareja en concepto de indemnización y tiene prohibido acercarse a la víctima durante tres años. También tiene prohibida la tenencia de armas y tiene que hacer un curso de violencia contra la mujer. Ángel Hernández ha añadido que ha decidido reconocer los hechos esta misma mañana y en contra de lo que le había aconsejado su abogado.

Ha sostenido que sigue creyendo que él no cometió ningún delito y que lo único que hizo fue llamar a la puerta de su expareja, pero ha reconocido los hechos ante el juez. Preguntada por esta condena, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha defendido que su partido no es responsable de lo que haga uno de sus miembros «de forma particular y personal".