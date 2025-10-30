Diario de León

Un año y 9 meses para el exprocurador del PSOE Ángel Hernández por maltrato

El PSOE dice no sentirse concernido por este caso

El exprocurador del PSOE, Ángel Hernández.

El exprocurador del PSOE, Ángel Hernández.

Redacción
Soria

El exprocurador socialista por Soria, Ángel Hernández, ha sido condenado a un año y nueves meses de prisión tras reconocer en el juicio celebrado este miércoles que amenazó a su expareja sentimental, quien es agente de la Policía Nacional, y golpeó la puerta de su domicilio en febrero de 2024. 

El exprocurador del PSOE ha sido condenador por un delito de maltrato y otro de vejaciones a su expareja, así como un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones. La sentencia ha sido dictada tras alcanzar las partes un acuerdo y después de que Ángel Hernández reconociera los hechos ante el juez para, según ha dicho, «terminar con este circo mediático». 

Además, tendrá que pagar 3.727 euros a su expareja en concepto de indemnización y tiene prohibido acercarse a la víctima durante tres años. También tiene prohibida la tenencia de armas y tiene que hacer un curso de violencia contra la mujer. Ángel Hernández ha añadido que ha decidido reconocer los hechos esta misma mañana y en contra de lo que le había aconsejado su abogado. 

Ha sostenido que sigue creyendo que él no cometió ningún delito y que lo único que hizo fue llamar a la puerta de su expareja, pero ha reconocido los hechos ante el juez. Preguntada por esta condena, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha defendido que su partido no es responsable de lo que haga uno de sus miembros «de forma particular y personal".

