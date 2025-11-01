Mañueco invita a recordar con emoción a los seres queridos que ya no están en el Día de Todos los Santos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández MañuecoNACHO GALLEGO / EFE

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha invitado a recordar con emoción a los seres queridos que ya no están con motivo de la conmemoración del Día de Todos los Santos.

"Hoy, más que nunca, mantenemos viva su memoria. En mi caso, a mis padres, hermanos y cuñados a quienes echo en falta cada día y llevo siempre conmigo", ha expresado el líder autonómico a través de un mensaje publicado en redes sociales.