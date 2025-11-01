El cementerio 'de cine' que tiene más de 5.000 tumbas pero ningún difunto enterrado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Cementerio de Sad Hill, en la provincia de Burgos, es un lugar muy especial. Se encuentra en el Valle de Mirandilla, entre los municipios de Santo Domingo de Silos y Contreras, en un entorno natural precioso.

Es una obra de arquitectura cinematográfica que fue construida por el ejército español en 1966 para rodar la famosa escena final de la película "El bueno, el feo y el malo" (Il buono, il brutto, il cattivo) de Sergio Leone.

Es un cementerio sin difuntos enterrados. Las más de 5.000 cruces que lo componen son un decorado de cine, aunque se ha mantenido y restaurado gracias a la Asociación Cultural Sad Hill y a voluntarios, y se ha convertido en un punto de referencia para los amantes del spaghetti western.

El cementerio no tiene la forma rectangular habitual, sino que fue diseñado con una forma circular perfecta (círculos concéntricos y radios) alrededor de una plazoleta central de unos 30 metros. Esta estructura fue clave para el director Sergio Leone, ya que le permitió rodar la famosa escena del "Triello" (el duelo a tres) con una tensión dramática máxima.

Para acelerar la producción, el cementerio fue construido en solo tres días por unos 250 soldados del ejército español, que estaban en un campamento militar cercano. Fue una obra de ingeniería cinematográfica a contrarreloj.

El diseño original incluía unas 5.000 tumbas (montículos de tierra con cruces de madera) para crear un escenario épico de la Guerra Civil Americana, aunque todas están vacías.

Tras finalizar el rodaje en 1966, el lugar fue abandonado. La vegetación del Valle de Mirandilla (entre Santo Domingo de Silos y Contreras) fue cubriendo y engullendo las cruces y el círculo central durante casi 50 años, hasta que casi desapareció por completo.

Su recuperación se debe a la pasión de unos fans del cine, que crearon la Asociación Cultural Sad Hill y comenzaron a desenterrarlo a partir de 2015. Esta épica hazaña de restauración se cuenta en el aclamado documental "Desenterrando Sad Hill", nominado al Goya en 2019.

La restauración se financió en gran medida mediante una ingeniosa campaña de crowdfunding llamada "Apadrina una Tumba". Los fans de todo el mundo donaron una pequeña cantidad y, a cambio, pudieron poner su nombre (o el de alguien especial) en una de las cruces de madera. Esto ha convertido el cementerio en un muro de homenaje global al spaghetti western. Incluso hay cruces dedicadas a personajes como el compositor Ennio Morricone.

Sad Hill es el escenario de la escena más famosa, el "Triello", que se desarrolla con la banda sonora de Ennio Morricone, en particular con la mítica pieza "The Ecstasy of Gold". La conexión entre el lugar y la música es tan fuerte que la melodía resuena en la mente de casi todos los visitantes.

El Cementerio es ahora un punto de encuentro para fans de la película, bikers, y hasta la banda de heavy metal Metallica (quienes usan la música de Morricone en sus conciertos) ha mostrado públicamente su fascinación por el sitio.

Es un ejemplo fascinante de cómo un set de rodaje puede convertirse en un lugar de culto y patrimonio cultural.