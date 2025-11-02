Cae una red en Ávila, Burgos y Salamanca que vendía ilegalmente medicamentos por Internet

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Agentes de la Guardia Civil detuvieron, en el marco de la operación «Grecofar», a un total de 22 personas en 13 provincias distintas, tres de ellas en Castilla y León (Ávila, Burgos y Salamanca), por su pertenencia a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet, que previamente adquirían con recetas falsas.

En total, las detenciones de los implicados tuvieron lugar en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya, según informó la Guardia Civil en un comunicado remitido a Ical.

Gracias a la investigación desarrollada por la Benemérita, se pudo determinar que los medicamentos adquiridos eran comúnmente utilizados para el consumo de drogas. Por ello, a los detenidos se les imputan los supuestos delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental.

La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la aprehensión de gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de la localidad zamorana de Benavente. Los agentes realizaron gestiones para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas usadas para ser dispensados.

El operativo logró determinar que los medicamentos provenían de recetas electrónicas privadas del mismo colegiado. Este prescribía un medicamento comúnmente usado en el consumo de drogas y que se transportaba hacia el norte de África para su posterior mezcla con hachís. La finalidad de esta composición es elaborar ‘karcubi’, conocida como la droga de los pobres.

Una vez detenida la persona que se dedicaba a elaborar y posteriormente vender las citadas recetas médicas, se localizó a su principal colaborador, quien se encargaba de vender las recetas a través de aplicaciones de mensajería. Además, el operativo también identificó a las conocidas como ‘mulas económicas’, titulares de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero obtenido de las ventas.

De manera paralela, se identificó a un vecino de Majadahonda (Madrid) encargado de realizar un gran acopio de medicamentos, vendidos posteriormente de manera ilícita por redes sociales, siendo vinculados gran cantidad de usuarios finales de las recetas médicas.

Las investigaciones finalizaron con el registro domiciliario en Majadahonda, donde la Guardia Civil incautó gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, además de material informático.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil contó con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. Las diligencias instruidas, los objetos incautados y las personas detenidas fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Majadahonda.