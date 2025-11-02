La Junta programa 318 acciones formativas gratuitas en noviembre dentro del programa CyL Digital

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha programado para el mes de noviembre un total de 318 acciones formativas gratuitas en el marco del programa CyL Digital, de las cuales 162 se impartirán en los Centros Asociados del medio rural y 156 en los Espacios CyL Digital de las nueve capitales de provincia.

Asimismo, el programa mantiene su modalidad online, con 31 actividades disponibles en la plataforma www.cyldigital.es , que permite formarse de forma flexible y adaptada a las necesidades de cada persona, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Los cursos están dirigidos a favorecer la inclusión digital de los colectivos con mayores dificultades de acceso a la Sociedad de la Información, pero también a profesionales, autónomos y pequeñas empresas que quieren mejorar su actividad a través de la tecnología.

Las formaciones abarcan desde el uso básico de herramientas cotidianas -como la aplicación Sacyl Conecta o la banca online- hasta contenidos avanzados sobre redes sociales, inteligencia artificial o el uso de ChatGPT.

Además, el programa CyL Digital reconoce oficialmente las competencias digitales mediante la plataforma TuCertiCyL, que este mes ofrece 33 pruebas de certificación (16 de nivel básico y 17 intermedio). Esta acreditación supone un respaldo real para quienes buscan mejorar su empleabilidad o avanzar en su desarrollo profesional.

Así, la Junta extiende el modelo CyL Digital Rural, que dispone de cinco aulas móviles completamente equipadas para llevar la formación a municipios de las nueve provincias. Estas unidades permiten instalar, impartir y desmontar aulas temporales, garantizando que la brecha digital se reduzca en todos los territorios.

A ello se suman los 'Demo Days', talleres exprés de carácter práctico en los que los participantes pueden conocer herramientas y recursos digitales que facilitan su día a día.

Desde su puesta en marcha, el programa CyL Digital ha consolidado una red de más de 139.000 usuarios presenciales y 76.000 de teleformación, con más de 21.000 actividades presenciales y 3.000 online realizadas.