Ocho identificados por una ciberestafa a través de TikTok en la que un vecino de Valladolid perdió 10.000 euros

La Policía Nacional de Valladolid ha identificado a ocho personas titulares de cuentas en las que se han realizado ingresos obtenidos mediante ciberestafas en las que se prometían ganancias rápidas por dar likes a videos de TikTok, delito por el que se ha visto afectado un vecino que ha perdido casi 10.000 euros.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia recibida el pasado mes de abril por este vecino de Valladolid, que relató como había sido captado en esta red social con un anuncio que prometía los ingresos por dar likes a determinados videos.

En un principio se cumplieron las circunstancias prometidas en el anuncio y la víctima recibió hasta 193 euros ingresos mediante pequeños pagos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Una vez que los delincuentes se ganaron la confianza del hombre, le ofrecieron la posibilidad de ganar aun más dinero suscribiéndose a una página de inversiones en criptomonedas, a lo que la víctima accedió.

Una vez se realizó la suscripción, un "mentor de tareas" de la organización se puso en contacto con él para indicarle que inversiones debía realizar para obtener una serie de ganancias, acciones que la víctima realizaba desde la cuenta de su entidad bancaria.

Dichas inversiones se veían reflejadas con sus ganancias correspondientes en la página web en la que se había suscrito, sin que la víctima se diera cuenta de que eran falsas y su dinero realmente había sido transferido a cuentas controladas por la organización criminal.

Cuando la víctima quiso hacerse con las supuestas ganancias obtenidas, los estafadores le hicieron creer que debido a un error que se había producido, el hombre tenía que realizar un ingreso de 8.000 euros en la página web para desbloquear las ganancias.

La víctima notificó a su "mentor de tareas" que no disponía de esa cantidad, por lo que este le propuso como solución que la organización aportaba 2.500 euros a modo de crédito y el denunciante el resto..

Posteriormente, tras realizar esa operación, el mentor le indicó que tenía que ingresar 15.000 euros para poder retirar el dinero ingresado en la falsa web, momento en el que el denunciante quiso recuperar todo el dinero invertido, así como las supuestas ganancias obtenidas, para lo que le solicitaron desde la organización una serie de datos bancarios.

Para obtener esos datos, el denunciante se puso en contacto con la entidad financiera, que le indicó que desconocía a que datos se refería. Tras ello, el hombre, al saberse estafado, presentó la correspondiente denuncia por un total de 9.780 euros en pérdidas.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas para identificar a los responsables de la estafa y comprobaron que el número de teléfono vinculado a las redes sociales desde las que contactaban con la víctima estaba registrado en Indonesia.

Asimismo, averiguaron que ocho personas eran titulares de las cuentas bancarias donde se ingresaba el dinero de la víctima y lo enviaban después a la organización a cambio de una pequeña comisión.

Los investigadores de la Brigada Provincial de la Policial Judicial de Policial Nacional en Valladolid han trasladado las diligencias policiales y todos los datos obtenidos a la autoridad judicial, dando por concluida la investigación, a la espera de que el juez determine la responsabilidad penal de las ocho "mulas" identificadas.