Una explosión en un edificio de Soria deja 2 heridos leves, uno grave y 14 vecinos desalojados

Una explosión registrada en una vivienda en la Calle Diego Acebes ha afectado a la fachada y ocasionado varios heridos, uno de ellos trasladado a Burgos. En la imagen, efectivos de policía municipal y bomberos acceden al inmuebleEFE

Publicado por EFE Soria Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas esta madrugada, una leve y otra grave, trasladada con quemaduras al hospital, tras una explosión en una vivienda de la capital soriana, posiblemente por una bombona de gas, que además ha provocado el desalojo de otros 14 vecinos del inmueble afectado.

Según ha informado el Ayuntamiento de Soria, en torno a las 00:26 horas, el 112 ha alertado a los Bomberos de Soria por una explosión registrada en un edificio situado en la calle Diego Aceves número 4, que ha afectado a la fachada de la segunda planta.

El 1-1-2 ha explicado que tras recibir la alerta, desde Emergencias Sanitarias se envió una ambulancia de soporte vital básico, con personal de Atención Primaria del centro de salud de guardia de Soria que finalmente trasladó a un hombre de 64 años al hospital y dio el alta en el lugar a una mujer de 76 años.

En el lugar, han estado trabajando Bomberos y Policía Local, así como efectivos de la Policía Científica, en labores de revisión y aseguramiento de la zona y el control de los escombros caídos en la vía pública.

Por el momento, según han apuntado desde el 112, se investiga la posibilidad de que se trate de una deflagración de una bombona de gas butano.

En la intervención han participado efectivos de Bomberos, Policía Local, Sacyl y Policía Nacional y, las concejalas Ana Romero y Ana Alegre han coordinado el realojo de las personas afectadas de las siete viviendas evacuadas y garantizado que todas cuenten con una solución habitacional.

El acceso al edificio permanecerá custodiado en todo momento para preservar la seguridad de la zona y los domicilios, a la espera de la revisión final de Bomberos y técnicos que confirme que el retorno de propietarios e inquilinos puede realizarse sin riesgo.