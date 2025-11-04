Detenido un menor que cometió cinco delitos en ocho días

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha imputado en Valladolid cinco hechos delictivos a un menor ocurridos entre los días 20 y 28 de octubre. El primero de los delitos fue un robo con violencia cometido el pasado día 20 de octubre por la mañana en el Paseo de Juan Carlos I. La víctima era una mujer de 69 años, a quien un joven sorpresivamente le había dado un tirón de su bolso, arrebatándoselo y tirándola al suelo, para darse a la fuga a la carrera. A consecuencia de la caída la mujer tuvo que ser asistida en el centro de salud Delicias de unas heridas en la rodilla derecha y la mano izquierda y posteriormente presentó denuncia de lo ocurrido en las dependencias de la Policía Nacional. El mismo sistema usó con las otras víctimas, que también resultaron heridas.

El segundo hecho fue denunciado por la víctima, en esta ocasión otra mujer de 63 años de edad, el día 25 de octubre si bien ocurrió el 24 a mediodía en la calle Ebro de la capital. La mujer se encontraba paseando con la ayuda de un andador, cuando el menor se le acercó por detrás y le indicó que iba arrastrando una pieza del andador. Cuando la víctima se paró para comprobarlo, el joven se puso delante de la mujer y le cogió del cesto el bolso para salir corriendo inmediatamente. En ambos hechos el botín obtenido por el presunto autor apenas alcanzó los 23 euros en efectivo, aparte de llevarse la documentación de ambas víctimas y enseres personales, un móvil y alguna medicina que portaban las victimas en sus bolsos.

El tercer hecho que se le imputa al joven, ocurrió el pasado día 28 de octubre en la confluencia del Paseo Juan Carlos I y la calle General Shelly, donde nuevamente el presunto autor había propinado un tirón de bolso, esta vez a una mujer de 88 años de edad, la cual había sufrido en la caída una herida en una ceja por la que sangraba abundantemente y se quejaba de un fuerte dolor en la cadera, aparte de encontrarse en un gran estado de nerviosismo.

En este caso, gracias a un militar de paisano, que salió en persecución del autor y logró recuperar el bolso, una dotación de la Policía Municipal logró localizarlo en las inmediaciones y procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia y a su traslado a dependencias de la Comisaria de Distrito de Policía Nacional de Delicias. La mujer víctima de este último tirón tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Río Hortega donde fue ingresada por fractura del hombro izquierdo y cadera.

El detenido, quien resultó ser un menor en régimen semi abierto del Centro de Menores Zambrana que aprovechaba las salidas formativas para cometer los delitos, permaneció bajo custodia policial hasta que fue comunicada su detención a la Fiscalía de Menores, que determinó su reingreso en el Centro de Menores.

Los investigadores del Grupo III de la Comisaría de Distrito de Policía Nacional de Valladolid Delicias, conocedores por las denuncias de los hechos ocurridos en los días 20 y 24, iniciaron pesquisas sospechando que el detenido pudiera ser también el presunto autor de esos hechos, así como de un hurto de productos cometido en un estanco de Valladolid en la misma mañana del día 28 de octubre.

La investigación, según confirmaron a Ical fuentes del CNP, determinó sin ningún género de dudas que el menor había sido el presunto autor de los cinco hechos delictivos siendo imputado por dos delitos de robo con violencia, dos delitos de hurto y un delito de lesiones grave. Todas las diligencias practicadas por los investigadores de la Policía Nacional han sido trasladadas tanto a la fiscalía de menores como a la autoridad judicial, mientras el menor permanece el Centro de Menores Zambrana, en régimen cerrado en esta ocasión.