Rescatados 18 perros abandonados en Castilla y León, dos de ellos muertos

Imagen de uno de los perros hallados en las instalaciones inspeccionadas por Seprona en Nava de la Asunción (Segovia).GUARDIA CIVIL

Agentes del equipo de Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia han localizado en unas instalaciones ubicadas en la localidad segoviana de Nava de la Asunción dieciocho perros, dieciséis de ellos en estado de abandono y dos muertos y en diferente estado de descomposición.

La Guardia Civil ha informado además de que, tras requerir a la propiedad la documentación sanitaria de los animales, pudieron comprobar que todos carecían de controles veterinarios y que estaban poco socializados y parasitados de garrapatas.

El Consistorio de Nava de la Asunción se hizo cargo de los animales a los que trasladó a un albergue concertado de la Diputación de Segovia, para dar cumplimiento a las normativas de protección de los derechos de los animales y su bienestar.

Las mismas fuentes han explicado que también en colaboración con los Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y León se realizó un estudio/necropsia sobre los animales hallados muertos que determinó que las lesiones observadas son compatibles con muerte por fallo multi-orgánico.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes. La Guardia Civil ha recordado al respecto que estas conductas están penadas por la ley y podrán llevar aparejadas responsabilidades penales y/o administrativas con repercusiones económicas cuantiosas.